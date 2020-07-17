Ученые: Тестирование онкогенов позволит избежать миллионы случаев рака

17.07.2020, 18:30, Разное

Ученые Лондонского университета королевы Марии считают, что благодаря тестированию онкогенов удастся избежать миллионы случаев рака во всем мире. Скрининг популяций на наличие патогенов является более эффективным и финансово выгодным методом, в отличие от современной клинической практики.

В рамках нового международного исследования, проведенного при поддержке женской благотворительной организации The Eve Appeal и NHS Innovation Accelerator, экспертам удалось обнаружить, что гены BRCA1 и BRCA2 вызывают развитие рака молочной железы и яичников. В результате мутаций в генах может возникать примерно 10-20% онкологических заболеваний яичников и около 6% рака груди. Если идентифицировать носителей мутаций до начала развития патологии возможно предотвратить большую часть опасных недугов, используя усиленный скрининг, лекарственные препараты или хирургическое вмешательство.

Согласно данным текущих клинических руководств, проведение генетического тестирования рекомендуется только женщинам, находящимся в группах высокого риска. К примеру, при наличии семейного анамнеза рака яичников или груди. Эксперты отметили: около 97% пациенток с BRCA не опознаются, так как свыше 50% генных мутаций имеющимся критериям не соответствуют. С помощью скрининга BRCA может улучшиться глобальная профилактика онкологических заболеваний. В дальнейшем исследователи планируют разработать стратегии тестирования популяций и создать новые методы, обеспечивающие раннее выявление рака.