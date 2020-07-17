«Навёрстываем упущенное в гиперзвуке» — в Пентагоне рассказали о новой «супер-пупер» ракете Трампа

17.07.2020, 18:20, Новости дня

Представители Пентагона впервые рассказали о новой гиперзвуковой ракете, которую Дональд Трамп однажды назвал «супер-пупер» оружием. По их словам, эта ракета действительно способна развить скорость в 17 раз больше скорости звука, а её испытания увенчались успехом, пишет CNN. Тем не менее, как отмечает канал, США по-прежнему отстают от РФ и Китая, учитывая, что эта ракета должна быть размещена только к 2023 году, в то время как Москва и Пекин уже подготовили свой «гиперзвук» к боевому применению.



Reuters

Представители Пентагона рассказали подробности о гиперзвуковой ракете, которую президент США Дональд Трамп однажды окрестил «супер-пупер» оружием. Подобное средство призвано догнать российские и китайские аналоги, пишет CNN.

Таким образом, американские чиновники впервые сообщили некоторые данные о новой гиперзвуковой ракете, которая, по словам Трампа, может двигаться со скоростью в 17 раз превышающей скорость звука. В частности, один высокопоставленный чиновник рассказал CNN об особом интересе Трампа к ракете. По его словам, фраза Трампа о том, что ракета «в 17 раз» быстрее скорости звука основывается на результатах мартовских испытаний «гиперзвукового планирующего блока» над Тихим океаном. Официально Пентагон сообщил об «успехе» этих испытаний, однако дополнительной информации на этот счёт не поступало.

«На самом деле он имел в виду недавнее лётное испытание, которое мы провели в марте, когда нам удалось добиться скорости в 17 раз быстрее звука», — объяснил высокопоставленный чиновник Пентагона.

Вместе с тем, напоминает CNN, США по-прежнему на годы отстают от РФ и Китая, которые уже поставили свои гиперзвуковые ракеты на боевое дежурство, в то время как американский аналог вряд ли будет готов раньше 2023 года. Гиперзвуковыми обычно называют те ракеты, которые способны перемещаться, по крайней мере, в пять раз быстрее скорости звука. При этом они отличаются высокой манёвренностью и способностью действовать на разных высотах.

В результате гиперзвуковые ракеты крайне трудно перехватить с помощью обычных систем ПРО, которые предназначены для противодействия традиционным угрозам в лице баллистических ракет, чью траекторию предсказать куда легче.

«Защита от гиперзвукового снаряда с учётом его непредсказуемой траектории — это очень трудное дело, особенно вкупе с его крайне высокой скоростью», — отметил источник канала.

По его словам, Трамп «действительно получает информацию» о развитии программы гиперзвукового оружия; кроме того, он «в курсе прогресса и поддерживает его». «На уровне президента есть и поддержка, и интерес к тому, чем мы занимаемся», — подтвердил чиновник.

Вместе с тем пока что США лишь работают над гиперзвуковым оружием, в то время как такие противники Вашингтона как РФ и Китай уже заявили, что располагают подобными средствами. В частности, РФ сообщила о том, что поставила на боевое дежурство ядерную гиперзвуковую ракету «Авангард» ещё в конце прошлого года, в то время как Китай продемонстрировал своё гиперзвуковое оружие DF-17 на недавнем военном параде.

США признают, что им необходимо догонять Москву и Пекин. В этом контексте Пентагон запросил миллиарды долларов на разработку нового гиперзвукового оружия. «Я абсолютно уверен, что мы наверстаем упущенное, и мы вкладываемся в «гиперзвук», — заявил помощник министра обороны США Вик Меркадо, добавив, что потенциал РФ и Китая оказывает большое влияние на процесс планирования Минобороны США.

По словам одного американского чиновника, США отстали от Китая и РФ в гонке гиперзвуковых вооружений по той причине, что до последнего времени Америка сознательно пыталась не внедрять гиперзвуковые технологии в военную сферу. Более того, чиновник сообщил каналу, что в последние 40-50 лет «США были мировым лидером в области гиперзвуковых технологий».

«Решение нам помогло принять что-то вроде этого: «Эй, слыхали, наши противники решили развивать свои гиперзвуковые системы, и это и вправду способствует потенциальной асимметрии в плане военного потенциала, и этого мы просто не можем допустить, если хотим сохранить военное господство», — отметил он.

Помимо вышеупомянутой ракеты США также работают над более традиционной гиперзвуковой крылатой ракетой вроде давно стоящего на вооружении «Томагавка». При этом гиперзвуковые ракеты многократно превосходят «Томагавки» по скорости.

По словам чиновника, обе ракеты можно будет использовать одновременно: в то время как с помощью первой, более дальнобойной ракеты будут уничтожаться ПВО противника, вторая будет поражать цели с коротких дистанций.

Тем не менее новые американские вооружения отличаются от российских и китайских аналогов тем, что они, по словам чиновников, не предназначены для доставки ядерных зарядов, подытоживает CNN.