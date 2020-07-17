 

Эксперты назвали 10 худших машин для покупки на вторичном рынке

17.07.2020, 18:17, Разное

Эксперты назвали 10 худших машин с пробегом для покупки на вторичном рынке. В ходе отбора учитывалась ремонтопригодность, количество неполадок и ликвидность транспортного средства.
Открывает список Mazda RX-8. Внешний вид остаётся довольно привлекательным, но вот моторы этого автомобиля крайне ненадёжные. Без особых вложений они способны проработать до 100 тыс. километров, а дальше машину стараются продать. Похожая ситуация у Peugeot 308 I. Двигатель EP6 с автоматической КПП AL4 самые ненадёжные у этих машин и от покупки лучше отказаться сразу. Chery Amulet с автосалона крайне привлекательный вариант из-за низкой цены, но автомобиль крайне ненадёжный. Кузов ржавеет, салон быстро теряет товарный вид, узлы и агрегаты выходят из строя из-за использования дешёвых материалов.

Citroen C5 является хорошим автомобилем, но только за счёт его оснащения. Главным недостатком является АКПП и гидроподвеска, а в случае продажи даже через год после покупки, стоимость модели снижается в несколько раз. Похожая история у Land Rover Range Rover Sport. В случае поломки автомастерские не могут устранить неисправность, а ликвидность модели одна из самых низких. Renault Megane не рекомендуется к покупки из-за высокой чувствительности мотора к маслу и топливу. Неисправности начинаются с мелочей и заканчиваются дорогостоящим ремонтом.

Производство модели Nissan Primera III завершили раньше положенного срока из-за огромного количества неисправностей и низкой популярности. Именно поэтому продать такой автомобиль на вторичном рынке крайне сложно. Mazda CX-7 продолжает тему низкой ликвидности. Турбины, электроника и системы охлаждения ломаются постоянно. В конце списка Mercedes-Benz S-class и Jaguar XF I. В первом случае слабым местом является электроника и выход из строя одного узла влечёт за собой отказ всего остального, а во втором случае крайне сложно найти специалиста и запчасти для ремонта из-за небольшой популярности этих машин.





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