 

Мнение: У России появился новый враг. Знакомьтесь- дрон

17.07.2020, 18:10, Разное

Всё таки у нас самая передовая страна. И не верьте тем, кто говорит, что Россия находится где то на уровне Уганды. Смотрели же фильм Терминатор? Не отвечайте, я и так знаю. Так вот  Россия, как и в этом легендарном фильме, впервые среди всех стран столкнулась со страшным врагом- дроном. В Москве в метро очень часто объявляют, видимо для иностранцев и тупых (то есть- для нас самих), что использование дронов над городом запрещено. Но Москва, как известно- не Россия вовсе, и вот настало время бороться с этим злом по всей стране. Ходите под кат, вдруг и вас касается.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко  высказалась в поддержку предложений коллег о необходимости ввести более  строгое законодательное регулирование продажи и использования  беспилотников в России. По мнению спикера, необходимо принять во  внимание факты, когда беспилотники использовались для совершения атак на  объекты критически важной инфраструктуры. В частности, речь идет о  нападении на нефтяные скважины в Саудовской Аравии в 2019 году.

«Это нанесло колоссальной вред экономике. Поэтому сегодня нужно жесткое  законодательство, которое отрегулировало бы использование летательных  аппаратов в России, в том числе в целях защиты важных инфраструктурных  объектов», — приводит слова Матвиенко «Парламентская газета».

То есть- колоссальный вред приносит не воровство чиновников, замки которых снимают с помощью этих дронов (а сделайте прозрачный забор), а сам этот ужас- прибор. И уж совсем очевидно, что если вы захотели купить дрон, то в намерениях у вас таится что то страшное- типа напасть на нефтяные скважины или, страшно сказать, на Газпром.

Кстати, я никак не могу взять в рассчет, почему и как собираются еще ужесточать правила покупки или владения дроном.

Ведь итак с 27 октября 2019 года в России действует постановление правительства России (№658 от 25 мая 2019 года),  которым установлены правила регистрации дронов. Согласно документу, все  беспилотные летательные аппараты весом от 250 граммов подлежат  обязательной регистрации в Росавиации.

И что то мне кажется, что ужесточение связанно не с боязнью очередных фильмов про элитную недвижимость слуг народа, а с боязнью сьемок протестных акций, коих становится все больше и больше.

А вам как кажется, сами владеете дроном?

Источник: Теория элит





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