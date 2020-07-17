 

Россиянина исключили из UFC за неонацистскую татуировку

17.07.2020, 18:08, Новости дня

Российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки, об этом сообщил сам спортсмен.

Кисер в своем Instagram сообщил, что был две недели «на карандаше» у UFC, почти «стал ветераном», пока организация не разобралась со значением его татуировки, и спортсмена «выпнули домой».

Фотографию татуировки Кисера, изображающей черное солнце, опубликовал журналист Чисанга Малата.

Алексей Кисер ранее был секундантом дебютировавшего в UFC другого россиянина Романа Богатова.

По данным из открытых источников, Алексей Кисер родился в городе Бугуруслан в Оренбургской области в 1991 году. Рост спортсмена – 186 сантиметров, вес – 113-115 килограммов.

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Публикация от Aleksey Kiser (@fighter_kiser) 7 Ноя 2019 в 12:07 PST

Ранее российский боец смешанного стиля Петр Ян в поединке с бразильцем Жозе Альдо в Абу-Даби завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).





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