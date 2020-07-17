Россиянина исключили из UFC за неонацистскую татуировку
17.07.2020, 18:08, Новости дня
Российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки, об этом сообщил сам спортсмен.
Кисер в своем Instagram сообщил, что был две недели «на карандаше» у UFC, почти «стал ветераном», пока организация не разобралась со значением его татуировки, и спортсмена «выпнули домой».
Фотографию татуировки Кисера, изображающей черное солнце, опубликовал журналист Чисанга Малата.
Алексей Кисер ранее был секундантом дебютировавшего в UFC другого россиянина Романа Богатова.
По данным из открытых источников, Алексей Кисер родился в городе Бугуруслан в Оренбургской области в 1991 году. Рост спортсмена – 186 сантиметров, вес – 113-115 килограммов.
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Ранее российский боец смешанного стиля Петр Ян в поединке с бразильцем Жозе Альдо в Абу-Даби завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
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