Внучка британской королевы тайно вышла замуж

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17.07.2020, 18:08, Новости дня

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, 31-летняя принцесса Беатрис Йоркская, тайно вышла замуж за 37-летнего миллионера и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци, информирует ET Canada.

Пара связала себя узами брака в присутствии около 20 гостей в пятницу в Королевской часовне Всех Святых (часовня королевы Виктории) в Виндзорском замке. На церемонии присутствовала королева вместе с супругом принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, а также другие близкие родственники, в том числе отец невесты Эндрю, герцог Йоркский, второй сын Елизаветы II, передает РИА «Новости».

О помолвке Беатрис стало известно в сентябре прошлого года, свадьбу планировалось сыграть в мае 2020, однако из-за пандемии коронавируса торжества пришлось перенести на неопределенный срок.

В 2018 году сестра Беатрис, принцесса Евгения Йоркская, вышла замуж за предпринимателя Джека Бруксбэнка.





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