Вспоминая бывших: Мелани Гриффит делится с подписчиками снимками своих возлюбленных

17.07.2020, 17:54, Разное

Время на карантине многие воспринимают как повод лишний раз задуматься о своих целях и задачах, проанализировать прошлое и понять свои приоритеты на будущее. По-видимому, схожие процессы происходят сейчас и в жизни 62-летней актрисы Мелани Гриффит, которая находится в Калифорнии. Не так давно в этом штате вновь ужесточили правила самоизоляции, и по этому поводу Мелани решила разобрать семейные архивы. В частности – романтические снимки своих бывших мужей. Теперь каждый новый день она радует своих фолловеров фотографиями давно минувших дней. Так, снимок с первым мужем, актером Доном Джонсоном, она сопроводила такой подписью:

Я и Дон Джонсон в день нашей первой свадьбы, 1976 год. Мне было 18 лет, ему – 25. Первая любовь!

Мелани Гриффит и Дон Джонсон

Джонсон действительно стал во всех смыслах первым для Мелани Гриффит: актриса начала встречаться с ним в 14 лет, в 1975 году они поженились, но их брак тогда не продержался и года. Правда, спустя почти десять лет Мелани и Дон сошлись вновь. Они поженились в 1989 году, 4 октября того же года на свет появилась общая дочь пары Дакота, а в 1994 году они вновь развелись – на этот раз навсегда.

Второй супруг Мелани Стивен Бауэр также удостоился отдельной публикации:

Когда Стив и я поженились и были безумно влюблены, 1984 год,

– подписала Мелани это совместное фото.

Мелани и Стивен Бауэр

Ее брак с Бауэром продлился с 1981 года по 1989-й. От этих отношений Мелани воспитывает сына Александра. Закончила эту галерею воспоминаний Гриффит снимком с последним – на данный момент – супругом Антонио Бандерасом, с которым она была вместе с 1996 по 2015 годы. В этом браке родилась вторая дочь Гриффит, Стелла. Фото с ним актриса подписала так:

Последний, но не менее важный. Моя любовь Антонио. Это снимок был сделан в 2012 году в Марбелье.

Мелани и Антонио Бандерас

Подписчикам актрисы так понравилось ее путешествие по волнам памяти, что они тут же попросили “добавки” и новых фото из архивов Мелани. И вполне возможно, что вскоре она также их опубликует. Какие-то раритетные фото уже появились в ее Insagram.

Мне было 26 лет, и от меня были сплошные неприятности. В этом были деньги, друзья. И мы думали, что они никогда не закончатся,

– написала Мелани под одним из таких снимков.

А после показала один из своих любимых фотосетов для бренда Revlon. Продолжение – надеемся – последует.

Мелани Гриффит, 1997 год