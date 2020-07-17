 

Вспоминая бывших: Мелани Гриффит делится с подписчиками снимками своих возлюбленных

17.07.2020, 17:54, Разное

Время на карантине многие воспринимают как повод лишний раз задуматься о своих целях и задачах, проанализировать прошлое и понять свои приоритеты на будущее. По-видимому, схожие процессы происходят сейчас и в жизни 62-летней актрисы Мелани Гриффит, которая находится в Калифорнии. Не так давно в этом штате вновь ужесточили правила самоизоляции, и по этому поводу Мелани решила разобрать семейные архивы. В частности – романтические снимки своих бывших мужей. Теперь каждый новый день она радует своих фолловеров фотографиями давно минувших дней. Так, снимок с первым мужем, актером Доном Джонсоном, она сопроводила такой подписью:

Я и Дон Джонсон в день нашей первой свадьбы, 1976 год. Мне было 18 лет, ему – 25. Первая любовь!

Мелани Гриффит и Дон Джонсон

Джонсон действительно стал во всех смыслах первым для Мелани Гриффит: актриса начала встречаться с ним в 14 лет, в 1975 году они поженились, но их брак тогда не продержался и года. Правда, спустя почти десять лет Мелани и Дон сошлись вновь. Они поженились в 1989 году, 4 октября того же года на свет появилась общая дочь пары Дакота, а в 1994 году они вновь развелись – на этот раз навсегда.

Второй супруг Мелани Стивен Бауэр также удостоился отдельной публикации:

Когда Стив и я поженились и были безумно влюблены, 1984 год,

– подписала Мелани это совместное фото.

Мелани и Стивен Бауэр

Ее брак с Бауэром продлился с 1981 года по 1989-й. От этих отношений Мелани воспитывает сына Александра. Закончила эту галерею воспоминаний Гриффит снимком с последним – на данный момент – супругом Антонио Бандерасом, с которым она была вместе с 1996 по 2015 годы. В этом браке родилась вторая дочь Гриффит, Стелла. Фото с ним актриса подписала так:

Последний, но не менее важный. Моя любовь Антонио. Это снимок был сделан в 2012 году в Марбелье.

Мелани и Антонио Бандерас

Подписчикам актрисы так понравилось ее путешествие по волнам памяти, что они тут же попросили “добавки” и новых фото из архивов Мелани. И вполне возможно, что вскоре она также их опубликует. Какие-то раритетные фото уже появились в ее Insagram.

Мне было 26 лет, и от меня были сплошные неприятности. В этом были деньги, друзья. И мы думали, что они никогда не закончатся,

– написала Мелани под одним из таких снимков. 

А после показала один из своих любимых фотосетов для бренда Revlon. Продолжение – надеемся – последует.

Мелани Гриффит, 1997 год





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Когда в России пройдут школьные выпускные

25.05 / Пресс-конференция министра иностранных дел КНР Ван И

11.06 / Мотор!

19.05 / «Моя работа – сделать Сирию трясиной для русских»

04.07 / Мнение: Собирая по кусочкам

25.06 / По окружности талии можно судить о риске развития слабоумия в ближайшие 10-15 лет

02.07 / За изменение конституции проголосовало 76% проголосовавших

16.06 / Справлять нужду — в бутылку

19.06 / Первая группа добровольцев получила вакцину от COVID-19, разработанную в РФ — Минздрав

10.06 / Приглашенный редактор Зара о воспитании детей и их взрослении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска