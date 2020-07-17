Армяно-азербайджанский конфликт как угроза стабильности всего региона

17.07.2020, 17:54, Новости дня

После произошедшего накануне острого диалога между Баку и Ереваном в мире внимательно следят за развитием событий на армяно-азербайджанской границе, где, начиная с 12 июля, не прекращается вооруженный кровопролитный конфликт.

Напомним, в четверг Азербайджан и Армения обменялись резкими заявлениями по поводу возможности нанесения ударов по важнейшим инфраструктурным объектам двух стран. Минобороны Азербайджана предупредило, что в случае удара по Мингячевирскому водохранилищу азербайджанские ВС могут нанести ответный ракетный удар по атомной электростанции в Армении, расположенной вблизи города Мецамор.

В Ереване назвали такое заявлением преступным и подчеркнули, что официальные представители Армении никогда не упоминали о намерении атаковать азербайджанское водохранилище. По оценкам специалистов, разрушение там плотины способно привести к затоплению значительной части территории страны.

Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Обе стороны за несколько дней боев понесли потери в живой силе.

Политолог Аркадий Дубнов в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что чисто технически конфликт на границе произошел случайно. По его словам, происшедшее можно сравнить с зажженной спичкой, упавшей в сухую траву.

«Там, где отношения между странами и их военными напряжены до предела, достаточно любого повода, – добавил он. – Вспыхнуло – и пошло. Теперь каждая из сторон объясняет разрастание конфликта по-своему».

Драматический характер развития событий вызвано тем, что очень много потерь сразу понесли азербайджанские военные, предположил политолог. На его взгляд, это было мало чем обусловлено с военной точки зрения: «Как я понимаю, азербайджанцы довольно неграмотно руководили своими структурами, поэтому понесли такие необъяснимые потери, у них погиб в том числе генерал».

По состоянию на 16 июля Баку признал факт гибели 11 азербайджанских военных, включая генерал-майор Полада Хашимова.

После этого Азербайджан не мог себе позволить прекратить военные действия, утверждает Аркадий Дубнов: «Потому что ему нужно было доказать, что в военном отношении он не потерпел никакого поражения, иначе это грозило бы серьезным подрывом рейтингов президента Алиева и всей азербайджанской элиты. Да и народ крайне возбужден и уже воспитан нынешним руководством страны в духе полной и окончательной победы над Арменией в Карабахском конфликте».

Армяне также протестировали свою военную готовность к действиям в случае необходимости, констатировал политолог: «Это особенно важно, поскольку это первый серьезный конфликт с Азербайджаном после утверждения во власти (премьер-министра) Никола Пашиняна, которому необходимо было показать, что время не прошло зря после обидных для Армении итогов в четырехдневной войне (с Азербайджаном) 2016 года».

Экзальтация сторон особенно усилилось благодаря чрезмерно жесткой риторике представителя азербайджанского Минообороны, заявившего о потенциальной готовности Баку ударить по армянской АЭС, подчеркнул Аркадий Дубнов. Вместе с тем он выразил надежду, что Баку и Ереван придут к компромиссному соглашению.

«При этом трудно предположить, что у сторон хватит дипломатических ресурсов и главное – политической воли, чтобы сесть за стол двусторонних переговоров. Думаю, что максимум на что можно рассчитывать – это некоторое перемирие или соглашение о прекращении огня. А дальше уже могут начаться дипломатические переговоры с участием внешних сил, в том числе Минской группы ОБСЕ, либо на уровне каких-то других структур с участием других крупных держав», – резюмировал политолог.

В свою очередь, координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Александр Скаков согласился, что элемент случайности при зарождении конфликта был.

«Но различные инциденты там происходит периодически, – уточнил он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Поэтому рано или поздно один из них вполне мог перерасти в нечто более серьезное, что и получилось в данном случае. Не думаю, что с самого начала у кого-то был какой-то хитрый план по эскалации военных действий. Во многом это была цепь случайностей».

В то же время Александр Скаков думает, что ситуация все-таки успокоится, и все уляжется. «Потому что сейчас не в интересах ни Армении, ни Азербайджана развязывание нового серьезного конфликта в регионе, – пояснил он. – Да и основные мировые игроки в этом абсолютно не заинтересованы. Хотя, вообще говоря, Карабахский конфликт не входит в число их приоритетов. Но, конечно, если там разгорится серьезная война и продолжатся угрозы насчет атомной станции, что уже попахивает международным терроризмом, то, конечно, это может привести к обострению ситуации в регионе в целом».

Как представляется эксперту, на Баку и Ереван должны оказать давление прежде всего три основных посредника Минской группы ОБСЕ в лице России, США и Евросоюза.

В ООН и ОБСЕ, а также ряде стран выразили обеспокоенность по поводу эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе и призвали к немедленному прекращению огня.