Некоторые больницы в Калифорнии переполнены больными с коронавирусом

17.07.2020, 17:54, Новости дня

Группы военных врачей, медсестер и других специалистов здравоохранения направлены в восемь калифорнийских больниц, сталкивающихся с нехваткой персонала на фоне рекордного роста числа случаев коронавируса по всему штату.

По запросу Калифорнии ВВС США выделили специалистов для усиления отделений интенсивной терапии. Некоторые медицинские группы прибыли в больницы уже на этой неделе.

В некоторых больницах штата госпитализация больных коронавирусом достигает рекордных уровней.

В четверг власти Калифорнии сообщили о самом большом двухдневном общем количестве подтвержденных случаев заражения COVID-19 – около 20 000, наряду с 258 смертельными случаями за последние 48 часов. В больницах находится более 8 тысяч человек, у которых либо положительный результат на коронавирус, либо есть подозрения на его наличие.

Кармела Койл, президент и главный исполнительный директор Калифорнийской ассоциации больниц, заявила, что, возможно, больницы должны готовиться к четыре раза большему количеству пациентов с коронавирусом, и это свидетельствует об угрозе новой вспышки заболевания.

В среду 7 больниц округа Сан-Хоакин были загружены на 71%, а отделения интенсивной терапии – на 121%. По словам Мариссы Матты,пресс-секретаря Управления по чрезвычайным ситуациям округа Сан-Хоакин, с базы ВВС Трэвис прибыла команда из 20 врачей и медсестер.

Округ Лос-Анджелес, где проживает четверть почти 40-миллионного населения штата, сообщил в четверг о самом большом росте числа новых случаев заболевания – 4592, в то время как количество госпитализаций оставалось выше 2100. Представитель службы здравоохранения округа доктор Мунту Дэвис отметил, что в больницах пациенты с коронавирусом «нуждаются в интенсивной терапии в большей мере, чем мы видели раньше».

Больницам разрешено иметь достаточное количество коек, но у них, как правило, не хватает медперсонала, чтобы обслуживать все их одновременно. У медучреждений есть планы по совместному использованию своих ресурсов, но эти планы предназначены на случай локальных или региональных чрезвычайных ситуаций. Пандемия коронавируса затронула почти все больницы штата в течение последних четырех месяцев.

Зени Триунфо-Кортез, президент Калифорнийской ассоциации медсестер, говорит, что больницы сталкивались с нехваткой персонала и до пандемии. Вспышка коронавируса только усугубила ситуацию.

«Можно было подумать, что наши больницы извлекут уроки из этого и попытаются увеличить число сотрудников, чтобы в случае повторной вспышки они были готовы, – сказала Зени Триунфо-Кортез. – Если они действительно хотят нанять медсестер, они могут это сделать».