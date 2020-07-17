Биологи раскрыли главные механизмы старения и долголетия

17.07.2020, 17:53, Разное

Американские ученые-биологи провели исследование, в ходе которого смогли раскрыть базовые принципы старения клеток. На основании понимания процесса исследователями была создана модель замедления указанной динамики.

Базовым модельным организмом исследования ученых, представляющих Университет Калифорнии (Сан-Диего, США), стали дрожжи Saccharomyces cerevisiae. В ходе испытаний выяснилось, что клеткам одного происхождения даже в идентичных средах присуще старение по двум разным “сценариям”. Так, используя методы микрофлюидики и компьютерного моделирования, специалисты обнаружили, что около половины клеток старели по причине постепенного снижения стабильности органеллы – ядра, являющегося местом генерации главных компонентов для синтеза белков. В то же время, другая половина клеток испытывала старение ввиду развития митохондриальной дисфункции. Выбор “пути старения” происходил у дрожжевых клеток уже на ранней стадии жизни, оставаясь неизменным до конца существования.

На втором этапе эксперимента исследователи посредством компьютерного моделирования смогли создать некий молекулярный “контур”, регулирующий оба процесса и связывая их в общий. Таким образом, было произведено перепрограммирование механизма регуляции путем модификации ДНК, что позволило создать новый путь старения, увеличивающий срок жизни дрожжей.

Биологи анонсировали продолжение исследования с использованием более сложных клеток и организмов, в том числе – тканей человека. По мнению ученых, получение данных о существовании схожих процессов старения у людей даст толчок к разработке терапевтических средств для долголетия. Об этом пишет Science.