Минздрав призвал модернизировать систему здравоохранения

17.07.2020, 17:48, Новости дня

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о необходимости модернизации всей системы здравоохранения, а также интеграции информационных ресурсов.

«Модернизация всего звена, – от первички до специализированной помощи – в том числе интеграция информационных ресурсов – это та составляющая, которая просто необходима сегодня здравоохранению в целом в стране», – цитирует РИА «Новости» Михаила Мурашко.

Глава Минздрава считает, что получение необходимой первичной помощи населения должно быть удобным в любом месте проживания, а дальше медучреждениям следует при необходимости составить четкую маршрутизацию пациента.

«В стране 1,5 млрд посещений в год в амбулаторно-поликлиническое звено. Это как раз тот фронт, первичный редут, с которым чаще всего сталкиваются пациенты. Те проблемы, которые возникают, они всегда накладывают формат восприятия всего здравоохранения», – подчеркнул он.

Также Мурашко указал на то, что помимо мероприятий по стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией необходимо одновременно выстраивать работу на перспективу по снижению заболеваемости и смертности по кардиологическим и онкологическим причинам.

В мае этого года Михаил Мурашко сообщил о необходимости реформирования и цифровизации системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Напомним, что глава правительства Михаил Мишустин сообщал о необходимости провести модернизацию инфекционной службы, чтобы защитить граждан и обеспечить стабильное оказание плановой помощи.