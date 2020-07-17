 

В Киевской области упал и загорелся легкомоторный самолет – ГСЧС

17.07.2020, 17:45, Новости дня

В Макаровском районе Киевской области пожарные ликвидировали горение упавшего легкомоторного самолета учебной школы. Об этом 17 июля сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

“17 июля в 16.20 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Наливайковка Макаровского района в поле произошло падение легкомоторного самолета учебной школы Aviation Group с последующим горением”, – говорится в сообщении.

В 16.40 возгорание самолета было ликвидировано, отметили в ведомстве.

По информации спасателей, в результате инцидента погибших нет. Угрозы жизни двум лицам, находившимся в самолете, тоже нет.

На Київщині вогнеборці ліквідували горіння легкомоторного літака, що впав у Макарівському районі ✈️17 липня о 16:20 до…

Posted by ДСНС України on Reede, 17. juuli 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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