Мнение: Гибель эстонца под Зайцево
17.07.2020, 17:45, Разное
В продолжение темы потерь ВСУ https://colonelcassad.livejournal.com/6024835.html под Зайцевым.
Появилось видео с гибелью эстонского наемника Миколы Илина.
Судя по увиденному, подорвался на противопехотной мине.
А вот подготовка к вылазке.
Плюс фото и документы с телефона убитого.
В качестве бонуса, списки личного состава 35-й бригады морской пехоты.
Источник: Colonel Cassad
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