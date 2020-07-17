Мнение: Гибель эстонца под Зайцево

17.07.2020, 17:45, Разное

В продолжение темы потерь ВСУ https://colonelcassad.livejournal.com/6024835.html под Зайцевым.

Появилось видео с гибелью эстонского наемника Миколы Илина.

Судя по увиденному, подорвался на противопехотной мине.

А вот подготовка к вылазке.

Плюс фото и документы с телефона убитого.

В качестве бонуса, списки личного состава 35-й бригады морской пехоты.