«Британские авиалинии» избавились от всех Boeing 747

17.07.2020, 17:30, Новости дня

Британская авиакомпания British Airways отказалась от эксплуатации всего парка самолетов Boeing 747 из-за негативного влияния пандемии коронавируса.

«С большой грустью мы можем подтвердить, что предлагаем немедленно вывести из эксплуатации весь наш флот 747», – говорится в заявлении авиакомпании.

Отказаться от использования самолетов этой серии авиакомпания планировала в 2024 году, однако из-за падения числа авиаперевозок на фоне коронавируса это пришлось сделать сейчас. Отмечается, что British Airways вряд ли вернутся к использованию Boeing 747 в коммерческих перевозках, передает Reuters.

Ранее стало известно, что американская корпорация Boeing через два года прекратит производство самолетов Boeing 747.

Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов модели 737 MAX.

В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума. Производство лайнеров 737 MAX удалось возобновить лишь в конце мая.

Однако за июнь Boeing получила лишь один заказ на самолет, это на восемь лайнеров меньше, чем в предыдущем месяце.