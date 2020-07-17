Ученые: Порнография негативно сказывается на эректильной функции мужчин

17.07.2020, 17:30, Разное

Объединенный коллектив ученых из Европы провел исследование на предмет влияния просмотра порнографических фильмов на состояние эректильной функции у мужчин. Выяснилось, что склонность к роликам указанной тематики снижает удовлетворенность “живым” сексом и даже может спровоцировать дисфункцию.

В ходе исследования ученые, представляющие научные учреждения Великобритании, Дании и Бельгии, провели тестирование большой группы мужчин посредством заполнения ими специально разработанного онлайн-опросника. Общее количество тестируемых составило более 3 тысяч человек, а сам интерактивный материал содержал 118 вопросов. В них, в частности, затрагивались темы мастурбации, частоты просмотра порнофильмов и нюансов интимных отношений с партнершами. В итоге лишь 65% опрошенных признали “живой” секс более привлекательным. При этом 90% мужчин указали, что осуществляют “перемотку” кадров до наиболее возбуждающих сцен, а 20% – заявили о потребности в более экстремальных роликах для достижения прежнего уровня возбуждения.

На основании результатов исследования исследователи сделали вывод, что просмотр фильмов порнографической тематики может весьма негативно отразиться на состоянии потенции мужчин. “Мы считаем, что проблемы эректильной дисфункции, связанные с порно, проистекают из этого недостатка возбуждения”, – резюмировал руководитель научной группы, профессор Гюнтер де Вин.