«Фургал — он же как Путин! А мы всегда за Путина»

17.07.2020, 17:27, Разное

Чем хабаровский губернатор завоевал такую народную любовь, что за него готовы ежедневно выходить тысячи людей? Специальный репортаж «Новой».

Сегодня в девять вечера в Хабаровске горожане опять соберутся на площади Ленина и встанут перед зданием краевого правительства с написанными от руки на больших листах и уже сильно помятыми плакатами «Свободу Фургалу!». Со стороны улицы Пушкина подойдет колонна «Я/мы Фургал»: такие же рукописные плакаты, типографские постеры, футболки — весь сегодняшний джентльменский набор демонстранта. Люди будут скандировать кричалки, машины вокруг — гудеть в знак поддержки, а полицейские, поставленные в оцепление, — раздавать протестующим маски, потому что коронавирус. Это в будни. В прошлые выходные на площадь вышло 60 тысяч человек — 10% населения Хабаровска, и в ближайшую субботу в городе ждут повторения.

Люди на площади скандируют: «Фургала домой!», «Верните нам Фургала!», «Свободу Фургалу!». Такова сегодняшняя хабаровская программа-максимум. Есть и программа-минимум: «Честный суд в Хабаровске», «Справедливый суд», «Нет произволу».

— Хорошо, пусть он, скажем, бандит, — энергично кивает Светлана, пришедшая на площадь вместе с сыном. — А зачем тогда в Москву увезли? Пускай здесь судят!

Ее сыну лет тринадцать. Они с мамой купили наклейку «Я/мы Фургал», чтобы идти на площадь.

— А как его пустили в губернаторы, если он столько народу убил? — серьезно спрашивает парень.

Любому другому российскому чиновнику такая народная любовь разве что снится. Кому-то ее показывает ручное телевидение. Но кто из них сам-то верит, что за него тоже избиратели выйдут на улицы? Чем бывший депутат Госдумы, активный функционер ЛДПР, голосовавший за самые отвратительные законы, в том числе, «закон подлецов», бизнесмен с затемненным прошлым, заслужил такое обожание?

Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в Басманном суде Москвы, 10 июля. Фото: РИА Новости

Конечно, Дальний Восток — он другой. Тут и «Пятерочек» с «Магнитами» нет, и мороженое в супермаркетах японское, и лимонад в автоматах с иероглифами, и машины на дорогах все с правым рулем. А первый торговый центр, попавшийся мне на пути из аэропорта, называется «Стрелка». Нет, это не в честь мероприятий, проходивших по всей стране в «лихие девяностые», а тут — еще и в «лихие нулевые». Но все равно показательно.

Край восходящего солнца, которое все никак толком не взойдет.

Золото, платина, лес, медь, уголь, рыба… Богатейший край, а самая частая зарплата — 25 тысяч рублей.

— Да в том-то и дело, — хлопает рукой по колену учитель Сергей, с которым мы присели на лавочку у дома правительства. — Людей просто достало все.

— Задолбало, — подключается к разговору Лена, пришедшая на площадь, потому что позвал друг детства. — У нас москвичи все забрали.

Позакрывали все местные банки, забрали авиакомпанию местную. Только-только мы сами губернатора выбрали — так и его забрали.

Тоненькая Ксения стоит в сторонке от толпы и держит вафельное полотенце, а на нем чернилами написано: «Свободу Фургалу!». За полотенцем не видно круглого живота Ксении, но рядом суетится встревоженный муж.

Участница одиночного пикета за освобождение губернатора Сергея Фургала. Фото: Ирина Тумакова

— Я вот так вот держала это на автопробеге — аж рука затекла, — застенчиво улыбается она.

Напомним, 9 июля губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проработавший в должности меньше двух лет, был задержан по обвинению в убийствах 15-летней давности. Его этапировали в Москву, где суд постановил взять чиновника на время следствия под арест.

Губернатор формально остается в должности, хоть и сидит в Лефортово. Президент, может быть, уже отстранил бы Фургала со стандартной формулировкой об утрате доверия, но вдруг выяснилось, что избиратели-то доверия не утратили.

Николай приехал в Хабаровск из Амурской области, 600 километров пропахал на своей праворульной «Тойоте». Хотя, казалось бы, что им там, в Амурской области, хабаровский губернатор?

— Да я-то не за Фургала, просто достало все — во! — Николай проводит большим пальцем по горлу, показывая, докуда достало.

— Мне этот Фургал до лампочки, — говорит блогер Алексей Романов, уроженец Хабаровска, приехавший из Еревана. — Мне вот эти люди не до лампочки. Они два года назад уже всех удивили. Как это происходит во всех регионах России? Мы вам назначили начальника — идите и послушно за него голосуйте. А эти сказали: не хотим. Это было абсолютно удивительно, потому что Хабаровск всегда был город «болотистый». Унылый, послушный. Он всегда звался «три горы — две дыры», а еще — «сорок тыщ портфелей».

С советских времен здесь находились штаб армии, штаб губернатора, штаб, штаб, чиновник, чиновник… И вдруг послушный город взбеленился.

Город взбеленился

К митингующим медленно, прогулочным шагом подходит красивая молодая пара. Бородач в тонких очках улыбается на все 32 зуба: Илья. Его спутница кивает: Даша. В понедельник Илья был первым и тогда единственным человеком на площади в футболке «Я/мы Фургал».

— Да потому что дела надо уметь делать! — с жаром говорит он. — Я сам сделал на компьютере макет, сам поехал в типографию, нагнул их там всех, чтоб за ночь сделали, утром приехал к менеджеру домой забрать заказ. Уметь надо работать! Вот Фургал — он умеет. Руководитель — он должен быть… у нас на Дальнем Востоке слово такое есть: мужик. Ну, мужчина. Харизматичный, волевой, смелый, уверенный. Это Фургал.

Даша и Илья. Фото: Ирина Тумакова

— Это про него, — подключается женственная Даша.

— Он всегда на передовой, — энергично продолжает Илья. — Что делал Шпорт? Вот он принимает дорогу: приземлится на вертолете, покивает, ленточку перережет — и обратно полетел. А Фургал что? Дорога? А поехали! Кто тут ответственный? Сам садится за руль, рядом сажает подрядчика и едет. Да, он потратил на три часа больше. Но за эти три часа он сколько узнал всего, со сколькими людьми поговорил… Он же как Путин! А что? Я всегда за Путина.

Саша работает таксистом. Привез на площадь клиента, погудел для порядка вместе с другими автомобилистами, ключом закрыл машину и сам пошел к демонстрантам.

— Почему его свергли? — рассуждает Саша. — Он местный, вот мое мнение. Шпорт — тот все отдавал москвичам. Вы цены наши видели — на продукты, на все? Просто космос. Потому что монополия, магазины все у москвичей. Знаете, сколько у нас икра стоит? 230 рублей за баночку. А в Питере — 56 рублей.

Участники третьего по счету митинга в поддержку губернатора Сергея Фургала. Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

— А Фургал пришел — и сразу цены снизились? — спрашиваю, потому что цены в Хабаровске и после двух лет при новом губернаторе не дай боже, а икра в Питере стоит не 56 рублей.

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