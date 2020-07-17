 

Водитель грубо выставил из автобуса пожилого пассажира и попал на видео

17.07.2020, 17:23, Разное

Единая транспортная компания Белгорода провела проверку после того, как водитель одного из городских автобусов грубо выставил на улицу пожилого пассажира, передает Пятый канал. В транспортной компании отметили, что причиной конфликта стало несоблюдение мужчиной правил пользования. Если быть конкретнее, то во время движения автобуса он не держался за поручень.

Произошедшее попало на видео. В ролике видно, как водитель стаскивает пожилого мужчину с сидения и вышвыривает его из автобуса. Остальные пассажиры пытались встать на его защиту, однако успеха в этом не достигли.





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