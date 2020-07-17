В Кремле высказались о замене губернатора Фургала

17.07.2020, 17:23, Разное

Президент России Владимир Путин еще не выбрал кандидата на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает “Царьград”. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что долго без главы регион оставаться не будет.

Замена Сергею Фургалу потребовалась из-за того, что сам он находится под арестом в Москве. Главу региона подозревают в организации нескольких убийств предпринимателей на территории Хабаровского края и соседней Амурской области.