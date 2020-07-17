Началось расследование по факту не закрытого Украиной неба в зоне крушения MH17

17.07.2020, 17:16, Новости дня

Нидерланды начали расследование по факту незакрытого неба над зоной крушения рейса MH17, сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Расследованием занимается Фонд безопасности полетов, сообщили РИА «Новости» во внешнеполитическом ведомстве Нидерландов.

Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. В июне 2020 года в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе.

Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде заявил, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также, по его словам, Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу MH17.

Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, которые сообщили, что во время крушения Boeing в Донбассе в небе находились военные самолеты.

На прошлой неделе Нидерланды решили подать иск в Европейский суд по правам человека на Россию в связи с крушением лайнера MH17 в 2014 году на Украине. Правительство страны решилось на этот шаг, чтобы добиться «правды и справедливости».

Россия отвергла обвинения в причастности к авиакатастрофе и сообщила о готовности отстаивать свою правоту в ЕСПЧ. МИД заявил, что иск Гааги стал ударом по двусторонним отношениям.