 

Началось расследование по факту не закрытого Украиной неба в зоне крушения MH17

17.07.2020, 17:16, Новости дня

Нидерланды начали расследование по факту незакрытого неба над зоной крушения рейса MH17, сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Расследованием занимается Фонд безопасности полетов, сообщили РИА «Новости» во внешнеполитическом ведомстве Нидерландов.

Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. В июне 2020 года в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе.

Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде заявил, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также, по его словам, Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу MH17.

Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, которые сообщили, что во время крушения Boeing в Донбассе в небе находились военные самолеты.

На прошлой неделе Нидерланды решили подать иск в Европейский суд по правам человека на Россию в связи с крушением лайнера MH17 в 2014 году на Украине. Правительство страны решилось на этот шаг, чтобы добиться «правды и справедливости».

Россия отвергла обвинения в причастности к авиакатастрофе и сообщила о готовности отстаивать свою правоту в ЕСПЧ. МИД заявил, что иск Гааги стал ударом по двусторонним отношениям.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Экс-премьера Франции Фийона приговорили к тюремному заключению за трудоустройство жены

19.06 / Сенатор предлагает объявить День освобождения рабов федеральным праздником

06.07 / Испания ввела новые ограничения из-за COVID-19 и закрыла пляжи

15.05 / Ожидание данных по промпроизводству в КНР стало драйвером для азиатского рынка акций

27.06 / США осудили «вагнеровцев» за «постыдные действия» в Ливии

20.05 / Зеленский: Языковой вопрос в Украине не стоит

01.07 / Полиция Сиэтла начала жесткую зачистку «Автономной зоны Капитолийского холма»

10.05 / Коэффициент распространения коронавируса в РФ снизился до минимума с начала вспышки

20.06 / Стали известны подробности о женщине, подозреваемой в закатывании сына в бетон

26.06 / Немецкий эксперт: Германия может перенять опыт РФ по голосованию при угрозе коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска