Ученые: Скалы могут помочь в решении проблемы изменения климата

17.07.2020, 17:09, Разное

Ученые, представляющие Центр инноваций рабочих площадок Калифорнии, уверены, что проблема изменения климата может быть решена с помощью, сформированных в результате вулканической активности, скал. Каменные глыбы важны для обеспечения циркуляции углекислого газа между земной поверхностью, атмосферой, океанами.

Научные специалисты за последнее десятилетие смогли выяснить, что углекислый газ удаляется из атмосферы в результате разрушений минералов в почвах и горах, а затем обретает вид стабильных минералов. Такие процессы являются очень длительными – они занимают тысячи и даже миллионы лет, поэтому слишком слабы для компенсации темпов современного глобального потепления, вызванного человеческой деятельностью.

Сейчас ситуация существенно изменилась. Проведенные исследования доказывают, что выветривание горных пород возможно ускорить. Благодаря усовершенствованному процессу химического разрушения минералов глобальное потепление может быть замедленно. Это также позволит существенно улучшить состояние земной поверхности, полагают эксперты Центра.