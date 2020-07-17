Специалисты по вакцинации разбирают страхи “антипрививочников”
17.07.2020, 17:00, Разное
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Кто такие антипрививочники и почему им верят? Почему в РФ сложилась не самая благоприятная ситуация с вакцинацией и чем это грозит? На эти и другие вопросы МедПорталу ответят биолог, автор блога “Антонина. О вакцинах” Антонина Обласова и инфекционист Дарья Паниева. Задать вопросы можно в Facebook Трансляция будет доступна на Одноклассниках и YouTube
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