 

Специалисты по вакцинации разбирают страхи “антипрививочников”

17.07.2020, 17:00, Разное


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Кто такие антипрививочники и почему им верят? Почему в РФ сложилась не самая благоприятная ситуация с вакцинацией и чем это грозит? На эти и другие вопросы МедПорталу ответят биолог, автор блога “Антонина. О вакцинах” Антонина Обласова и инфекционист Дарья Паниева. Задать вопросы можно в Facebook Трансляция будет доступна на Одноклассниках и YouTube





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