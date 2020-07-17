 

Volkswagen планирует выпустить классические модели с электрическими моторами

17.07.2020, 16:53, Разное

В компании Volkswagen планируют выпустить сразу несколько классических моделей с электрическими моторами. Речь идёт об обновлении знаменитых Beetle, Golf Classic, Karmann и Kubel.
Их всех планируется построить на модульной платформе MEB, на которой создаётся электрический кроссовер ID.4. В бюро по защите интеллектуальной собственности Евросоюза уже зарегистрированы названия e-Beetle, e-Golf Classic, e-Kubel и даже спортивное купе e-Karmann. Его выпускали с 1955 по 1974 год и за это время автомобиль экспортировали во многие страны, где он получил свою долю популярности за качество и динамические характеристики.

Идея воссоздать классические версии Volkswagen в электрическом варианте не нова, ведь в 2017 году генеральный директор концерна Герберт Дисс отметил, что появление полностью электрического Beetle может оказаться куда привлекательнее для потенциальный покупателей, нежели выпуск нового поколения. В электрической версии машина будет иметь задний привод, а все современные версии производятся только переднеприводными.





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