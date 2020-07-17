Пранкер объяснил, как удалось дозвониться до президента Польши

17.07.2020, 16:53, Новости дня

Отозванные из ООН польские дипломаты не имели отношения к розыгрышу над президентом Польши Анджеем Дудой, сообщил пранкер Алексей Столяров (Лексус).

«Более того, тот человек, который их отозвал, в большей степени помог нашему звонку состояться. В Польше сейчас идет подковерная интрига между МИД и канцелярией президента. Но им следует искать проблему в себе», – сказал «Свободной прессе» Столяров.

Он также оценил жесткую реакцию официальных властей Польши на разговор.

«Можем сказать, что в нашем пранке правды гораздо больше, чем в риторике польских властей», – отметил Столяров.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анджея Дуду, предложив от имени генсека ООН забрать Львов и другие польские города. В МИД Польши назвали звонок пранкеров Дуде «российской дезинформацией». После этого Варшава отозвала двух сотрудников постпредства при ООН.

Сам Дуда после беседы с пранкерами пошутил, что разоблачить россиян ему помогло особое произношение слова «зубровка».

Кузнецов сообщал, что разговор с президентом прошел «этично и политкорректно».