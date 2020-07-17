Канье Уэст, подвинься: Меган Маркл планирует баллотироваться в президенты США

17.07.2020, 16:50, Разное

Последние несколько недель в американской (да и мировой) прессе обсуждают намерение Канье Уэста баллотироваться в президенты. Кажется, в скором времени у рэпера может появиться серьезный конкурент.

Вчера британская телеведущая Беверли Тернер во время эфира на канале Channel 5 заявила, что Меган Маркл планирует возглавить США. Об этом Тернер сообщили “очень достоверные источники”:

Она будет баллотироваться в президенты, и я в этом не сомневаюсь.

При этом телеведущая затруднилась уточнить, когда именно это произойдет, но очевидно, что к участию в ближайшей президентской гонки Меган уже опоздала.

По словам Тернер, ее источники утверждают, что переезд Маркл в США, дружба с Мишель Обамой, участие в акции Black Lives Matter и активная работа с благотворительными организациями – часть плана Меган по “захвату” Белого дома.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что Меган Маркл вошла в состав спикеров онлайн-саммита для девушек-лидеров Girl Up Global Leadership. Помимо герцогини Сассекской в этом мероприятии, организованном фондом ООН, также принимала участие бывшая первая леди Мишель Обама. Спустя несколько дней в сети появилось выступление Меган с саммита. Начала свое обращение герцогиня с рассказа о проблемах гендерной и расовой несправедливости, расширения прав и возможностей молодого поколения и создания здорового и цивилизованного цифрового общества.

Ваше поколение часто называют цифровыми аборигенами, но вы должны понимать, что этот онлайн-мир способен как поддерживать, так и наносить вред. Мы должны действовать не во имя разрушения, но во имя поддержки друг друга. Так что используйте свой голос как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн, чтобы делать друг друга сильнее, поддерживать друг друга. Всегда будут слышны негативные высказывания и критика, и иногда они будут казаться вам слишком громкими. И чтобы заглушить этот шум, вы должны использовать свои голоса. Ведь так оно и есть: весь этот негатив – это шум, а ваш голос – голос истины и надежды. И он должен звучать гораздо громче… Не недооценивайте свои возможности: задавайтесь вопросами, давите, спрашивайте. Просто верить в равенство уже недостаточно – мы должны работать над достижением этой цели каждый день.

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