В Калмыкии завели дела против начальства колонии по делу о террористическом сообществе

17.07.2020, 16:48, Новости дня

Следственный комитет возбудил уголовные дела против бывших руководителей яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, где на протяжении двух лет года действовал так называемый джамаат, в который оказались вовлечены около 100 заключенных, сообщили в ГУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу по материалам, представленным подразделением ФСБ России, УФСБ РФ по Республике Калмыкия, прокуратурой Республики Калмыкия и главным оперативным управлением ФСИН России, возбуждены два уголовных дела в отношении начальника ФКУ ИК-2 УФСИН РФ по Республике Калмыкия Павла Батаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (пособничество руководству террористическим сообществом), и бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-2 УФСИН РФ по Республике Калмыкия Артура Цамаева по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (пособничество руководству террористическим сообществом), п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в крупном и значительном размерах)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, в середине 2013 года уроженец Республики Дагестан Шахбан Гасанов, осужденный за незаконный оборот оружия, «в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории указанной колонии террористическое сообщество».

В 2015 году Гасанов вышел из тюрьмы и объявил себя амиром, то есть руководителем незаконного вооруженного формирования. Отмечается, что 31 марта 2015 года, при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Хасавюрте он был ликвидирован.

«Поддерживая цели и задачи вышеуказанного террористического сообщества, в его состав в период с середины 2013 по 16 декабря 2019 года на территории исправительной колонии вошли более 100 осужденных лиц», – уточнили в ГУ СК по региону.

Следователями было установлено, что начальник колонии Батаев и бывший его заместитель Цамаев за деньги оказывали пособничество руководителям террористического сообщества – на территорию учреждения проносили мобильные телефоны, планшеты, запрещенную экстремистскую литературу, аудио- и видеоматериалы, символику террористических организаций, других запрещенных предметов и веществ. Помимо этого, они заранее сообщали участникам формирования о планируемых сотрудниками ФСИН РФ обысках и досмотрах.

В ближайшее время Батаеву и Цамаеву будет предъявлено обвинение. Расследование дела продолжается.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в четырех регионах Приволжья участников международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат*» (запрещена в России).