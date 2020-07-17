НАБУ объявило о подозрении главе Окружного админсуда Киева Вовку

17.07.2020, 16:42, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении главе Окружного административного суда Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям ОАСК и руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, не уточнив источник информации.

“НАБУ прямо в эти минуты предъявило подозрение Вовку, Аблову, пяти другим судьям, а также Холоднюку. Они не будут задержаны на месте, поскольку являются спецсубъектами, но такое решение может принять [Высший] антикоррупционный суд. Сейчас в Окружном админсуде и в судебной администрации идут обыски. Им вменяется создание преступной организации и захват власти”, – отметил он.

По данным Бутусова, подозрения “построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019 году”.

“На записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения”, – напомнил журналист.

По его словам, “НАБУ сносит руководство Окружного админсуда, который является ключевым звеном для давления на государственную власть, отмену и приостановку кадровых решений”.

Это просто бомба! НАБУ прямо в эти минуты предъявило подозрение главе Окружного административного суда Павле Вовку,… Posted by Юрий Бутусов on Reede, 17. juuli 2020

На момент публикации новости официального подтверждения этой информации не было.

26 июля 2019 года сотрудники Генеральной прокуратуры Украины (сейчас Офис генерального прокурора) и Национального антикоррупционного бюро провели в ОАСК обыск. По информации прокуратуры, судьи этого суда системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 судей Окружного админсуда Киева пожаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.