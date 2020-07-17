Мнение: Армяно-азербайджанский конфликт и турецкий фактор

17.07.2020, 16:41, Разное

О турецком факторе в армяно-азербайджанском конфликте.

Турция достаточно давно позиционирует себя как наиболее дружественная Азербайджану страна, опираясь на общие исламские и тюркские корни, которые обеспечивают некий идеологический базис для реализации современных турецких военно-политических и экономических амбиций, в которых все чаще заметны нотки неосманизма и пантюркизма, которые до Эрдогана считались фантазиями радикальных националистов.

За последние 5 лет, Турция начала проводить все более агрессивную внешнюю политику, не стесняясь использовать силовой ресурс для продвижения своих экономических интересов.

В Ираке Турция ведет многолетнюю военную кампанию против курдов на территории Кандиля и Синджара, опираясь на целую россыпь военных баз и опорных пунктов, развернутых на территории соседней страны.

В Сирии Турция оккупирует часть Идлиба, Африн, районы к северу от Алеппо в треугольнике Азаз-Аль-Баб-Джараблус, а также кусок приграничной территории Сирии от Таль-Абьяда до Рас-аль-Айна.

В Ливии действуют турецкие экспедиционные силы, а также до 20 тыс. протурецких боевиков из Сирии, которые ведут войну против ЛНА Хафтара и обеспечивают возможности для Турции продавливать полноценное военное присутствие в Северной Африке и преференции в шельфовой добыче к югу от Кипра, что в сумме создает предпосылки для войны с Египтом и конфликта с Францией.

На границах с Грецией Турция открыто претендует на право беспрепятственно выдавливать через границу сирийских беженцев со своей территории, что Греция расценивает как агрессивное поведение и угрозу нац. безопасности. Кроме того, Турция оспаривает контроль над шельфом в Восточном Средиземноморье, что дополняется застарелой проблемой Северного Кипра.

В Катаре Турция разместила постоянную военную базу, которая расширила возможности Турции в Персидском заливе и препятствует попыткам Саудовской Аравии и ОАЭ свергнуть катарского эмира, который содействует операциям Турции в Африке и выступает с дипломатической поддержкой по ряду других вопросов.

Турция развернула военную базу в Сомали и стремиться наряду с Россией и Китаем расширить свое военно-политическое и экономическое присутствие в северо-восточной Африке.

Как не трудно заметить, все это является результатом внешней политики Эрдогана после 2016-го года. И в рамках логики этой политики, которая подразумевает снятие ограничений на силовые решения, Турция вполне может рассматривать возможности втягивания в еще один конфликт на стороне дружественного Азербайджана против исторически антагонистичной Армении. Такое участие возможно, как на уровне военных поставок и отправки советников/инструкторов, так и до гибридного участия с задействованием БПЛА, систем РЭБ и других высокотехнологичных вооружений, которые могут дать Азербайджану дополнительное преимущество, тем более что операции в Сирии и Ливии показала, что при всех недостатках турецкой военной машины, ее возможности не следует недооценивать, это уже не та армия, которая несколько месяцев топталась под Аль-Бабом в 2016-м году.

Разумеется, с учетом вышеперечисленных заграничных конфликтов, в которые втянута Турция, влезание в еще в один выглядит верхом авантюризма, но он как раз и является характерной чертой позднего Эрдогана, который считает, что обрушение старого миропорядка и ослабление роли США, дает Турции уникальные возможности по расширению своего влияния в регионе, в том числе и на Кавказе, где у Анкары есть достаточно удобный партнер в лице Азербайджана.

Россия, по понятным причинам, отнюдь не заинтересована в разрастании этого конфликта, что может привести к усилению роли Турции на Кавказе и подрыву позиции РФ как модератора армяно-азербайджанского конфликта. Поэтому, Россия и призывает к переговорам, которые сохраняют сложившийся еще в 90-е годы статус-кво.

Некоторые аналитики рассматривают турецкий демарш через призму общих российско-турецких отношений. Турция таким образом фактически сигнализирует Москве, что у нее тоже есть уязвимые точки, на которые Турция может надавить, разрушив удобный Москве статус-кво на Кавказе. Это может являться для Турции способом показать свое недовольство неуступчивостью Москвы в ливийском вопросе (где Турция требует Сирт и авиабазу Аль-Джуфра) и настойчивыми требованиями Москвы в Анкаре, выполнить московскую редакцию сочинской сделки по обеспечению движения по трассе Алеппо-Латакия.

Если смотреть на весь спектр российско-турецких отношений на их текущем этапе, то с большой долей вероятности, это все останется на уровне дипломатического сигнала, поскольку МИД РФ и МИД Турции всячески дают понять, что несмотря на определенные разногласия по Ливии и Сирии, стороны заинтересованы в продолжении взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, что, например, 15 июля было подкреплено возобновлением авиасообщения между Россией и Турцией.

Вместе с тем, вряд ли турецкая угроза будет оставлена без внимания Москвы. Уж слишком явно Турция демонстрирует, что на текущем историческом этапе, она рассматривает Кавказ не как сферу влияния России, а как возможное поле для конкурентной борьбы, где у Анкары есть опорные точки. Россия, очевидно, будет более активно работать с Азербайджаном, в том числе и через диаспору, чтобы не допустить полного ухода Азербайджана на орбиту турецкой политики, что быстрее прочего разрушит сложившийся статус-кво, так как Турция очевидным образом подпитывает реваншистские настроения Азербайджана на предмет возвращения в свой состав Нагорного Карабаха военным путем. Митинг 14 июля ясно показал, что этот курс имеет существенную поддержку в азербайджанском обществе, а значит горючий материал для новой войны за Карабах вполне готов.

https://riafan.ru/1294017-turciya-i-konflikt-armenii-i-azerbaidzhana-kak-ankara-pytaetsya-rasshirit-svoe-vliyanie – полностью по ссылке

PS. Стоит отметить, что давеча Азербайджан открыто угрожал нанести удар по АЭС в Армении, если армяне создадут угрозу водоснабжению Азербайджана.

Несмотря на серьезные усилия по купированию конфликта, алармистская риторика с обеих сторон сохраняется, что в свою очередь сохраняет риски новой эскалации.