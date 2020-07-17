Украинский военный захотел перейти на сторону ЛНР

17.07.2020, 16:30, Новости дня

Украинский военный сообщил, что готов перейти на сторону Луганской народной республики, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

«К нам обратился военнослужащий оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» (вооруженных сил Украины) с просьбой обеспечить переход на сторону ЛНР», – цитирует Мазейкина РИА «Новости».

Он уточнил, что на данный момент прорабатывается возможность такого перехода.

Это далеко не первый случай перехода украинского силовика на сторону ополченцев. В октябре прошлого года на сторону ДНР перешел начальник подразделения шифровальной связи СБУ подполковник Роман Лабусов. В 2018 году украинские силовики расстреляли военнослужащего Дмитрия Украинского, который пытался перейти на сторону ДНР, однако ошибся с маршрутом.