 

Украинский военный захотел перейти на сторону ЛНР

17.07.2020, 16:30, Новости дня

Украинский военный сообщил, что готов перейти на сторону Луганской народной республики, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

«К нам обратился военнослужащий оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» (вооруженных сил Украины) с просьбой обеспечить переход на сторону ЛНР», – цитирует Мазейкина РИА «Новости».

Он уточнил, что на данный момент прорабатывается возможность такого перехода.

Это далеко не первый случай перехода украинского силовика на сторону ополченцев. В октябре прошлого года на сторону ДНР перешел начальник подразделения шифровальной связи СБУ подполковник Роман Лабусов. В 2018 году украинские силовики расстреляли военнослужащего Дмитрия Украинского, который пытался перейти на сторону ДНР, однако ошибся с маршрутом.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Укрощение «чёрного лебедя» пандемии станет для Меркель одним из сложнейших испытаний

14.05 / Обвинение Бойко-Великому ужесточили

09.05 / Милла Йовович показала портрет бабушки, служившей на войне медсестрой

06.07 / Корабль ВМС США у берегов Китая остался с неполным боекомплектом

16.05 / “Суд был фарсом”. Сытник заявил, что не чувствует себя виновным в коррупционном правонарушении

14.05 / Скидку на ОСАГО предложили давать потерявшим работу из-за коронавируса

02.07 / Москвичей предупредили о ливне с грозой и сильном ветре

29.05 / Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом

06.06 / “Бавария” на выезде обыграла “Байер” в матче 30-го тура бундеслиги

06.06 / Из-за вспышки коронавируса “Укрзалізниця” приостановит продажу билетов в Славянск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска