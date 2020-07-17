Мнение: Парадокс «шпионских дел»

17.07.2020, 16:30, Разное

ТАСС назвал знакомого Ивана Сафронова из Чехии Мартина Лариша кадровым сотрудником чешских спецслужб. В 2010-2012 годах Лариш работал в Москве как корреспондент газеты Lidove noviny, а впоследствии возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады о безопасности в странах Восточной Европы и Африки.

Какие сведения Сафронов якобы передал чешским спецслужбам мы не знаем, и вряд ли когда узнаем, потому что уголовное дело в отношении Сафронова засекречено и судебный процесс продет в закрытом режиме. И это главный парадокс всех «шпионских дел».

Вспомним такое же секретное уголовное «дело Михайлова». Московский окружной военный суд приговорил бывшего замглавы Центра информационной безопасности ФСБ полковника Сергея Михайлова к 22 годам колонии строгого режима, лишил его офицерского звания и ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Подельник Михайлова, бывший топ-менеджер «Лаборатории Касперского» и отставной майор МВД Руслан Стоянов, был приговорен к 14 годам строгого режима.

По «делу Михайлова» мы тоже не знаем, какие конкретно секретные сведения полковник передал иностранным спецслужбам.

Тут вот что интересно. Если секретные сведения переданы спецслужбам других стран, значит, это сведения уже перестали быть секретом для этих самых иностранных спецслужб. Что в «деле Михайлова», что в «деле Сафронова». А если они перестали быть секретными для иностранцев, какой смысл скрывать эти секреты от россиян?

Как не крути, но Юлия Латынина права,когда написала: «…расскажите нам, в чем именно обвиняется Сафронов. Не выдавайте вашей государственной тайны. Не публикуйте чертежей (если в деле есть чертежи). Не повторяйте тактико-технических характеристик вооружения (если в деле есть ТТХ). Но опубликуйте, пожалуйста, вашу доказательную часть. Видео, на которых Сафронов встречается со своим куратором (ежели таковое есть). Запись разговоров. Перехваченные e-mails. Номера счетов Сафронова, на которые поступали деньги за шпионаж (опять же, если таковые есть). Опубликуйте оперативные основания, которые привели к аресту Сафронова. Во всем этом нет никакой государственной тайны. Банковский перевод со счета шпиона НАТО на счет Сафронова не является гостайной. Видео с передачей налички не является гостайной. Если что-то в ваших оперативных сведениях является гостайной — замажьте это черным, а остальное опубликуйте…» (отсюда).

А если это не будет сделано, если не будут обнародованы хотя бы несекретные материалы из секретного уголовного дела в отношении Ивана Сафронова, многие, очень многие так и не поверят, что Сафровнов, действительно, шпион, даже после приговора…

Фотография отсюда