Про это (телеведущие, которые не краснеют)

17.07.2020, 16:25, Разное

Ведущие, которые не краснеют.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

Много лет назад одна дама, участница телемоста с Америкой, произнесла фразу «У нас в СССР секса нет». Правда, спустя годы выяснилось, что окончание фразы отрезали, а на самом деле она сказала, что в СССР секса нет на экранах телевизоров — в отличие от американского ТВ, наполненного сексом и насилием.

Шли годы. Секс потихоньку легализовался и в общественном сознании, и на экране. А в конце 90-х продвинутый канал НТВ произвел в своем эфире настоящую сексуальную революцию, обзаведясь целой программой «Про ЭТО». Люди в эфире, сначала смущаясь и мучительно подбирая слова, а потом все смелее и откровеннее стали обсуждать сексуальную жизнь во всем ее многообразии. Вела передачу афро-россиянка Елена Ханга, которую не вполне политкорректно представляли как единственную на российском ТВ ведущую, которая никогда не краснеет.

Давно уже нет ни того НТВ, ни интеллигентной и скромной Елены Ханги в телеэфире ни одного из каналов.

Зато ведущих, которые ни при каких обстоятельствах не краснеют, развелось великое множество.

На минувшей неделе на общественно-политическом ток-шоу «60 минут» случилась подлинная сексуальная революция. Ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов, которые и прежде никогда не краснели, заговорили про ЭТО. Сексуальные домогательства в среде оппозиционных и либеральных журналистов, ставшие достоянием общественности благодаря признаниям их «жертв» в соцсетях, вдохновили лучших (по версии «ТЭФИ») политических ведущих аж на два выпуска ток-шоу «60 минут» в течение одного дня.

С другой стороны, и так бывает — лето ведь, нет никаких особо актуальных и общественно значимых тем в стране, вот и приходится довольствоваться тем, что есть. А поскольку в информационной повестке федеральных каналов не было ни приговора псковской журналистке Светлане Прокопьевой, ни массовых протестов в Хабаровске, ни задержаний журналистов на акции в поддержку Ивана Сафронова, отчего бы не поживиться «клубничкой». Тем более что сия «клубничка» — у кого надо «клубничка». Эти либералы мало того, что Родину не любят и при первом удачном случае продадут — недорого возьмут,

так еще и в личной жизни неразборчивы, нечистоплотны, на досуге принуждают стажеров и стажерок к интимной близости, а то и беззастенчиво насилуют во время групповых сексуальных игрищ и оргий.

Та давняя программа «Про ЭТО», наверное, показалась бы нам сегодня детским лепетом на фоне происходящего в студии ток-шоу «60 минут». Супруги Скабеевы (как именуют ведущих в журналистской среде) демонстрировали небывалое вдохновение. С их уст не сходила глумливая улыбка, своими вопросами они подливали масло в и без того жаркий огонь актуальной дискуссии. Они то и дело выводили на экран и вслух зачитывали шокирующие признания «жертв» и покаяния «насильников» — все как есть, со сниженными словами и выражениями, свойственными иным постам в соцсетях, но не употребляемыми прежде в эфирном пространстве федерального телеканала.

Особенно негодовал депутат Журавлев, найдя в случившемся прежде всего повод обелить коллегу Слуцкого, некоторое время назад обвиненного сразу несколькими журналистками в харассменте и подвергнутого общественному остракизму: «Слуцкого, главное, моего коллегу, — «Ату, ату» — посмотрел не так, коленочки коснулся, зайкой назвал («зайчуткой» — поправил его Попов), — шум на весь мир… А сами черт-те чем на кухне занимались».

«Давайте послушаем, чем они занимались», — подхватил фразу Евгений Попов, и хорошо поставленный женский дикторский голос озвучил пост одного из «развратников» — без купюр, без запикивания или затушевывания на картинке самых смачных словечек.

«Давайте еще обвинения Павла Лобкова прочтем», — с пошлой усмешкой предложила Скабеева.

Прочли и их, так же не стесняясь их почти порнографической откровенности. Тут же один из «экспертов» вспомнил историю, связанную с Лобковым. «Тоже пытался поцеловать?» — непристойно фыркнула Скабеева, упиваясь собственным остроумием.

Кто-то из экспертов предложил не культивировать мысль, что весь разврат происходит только среди либеральных журналистов и политиков. «Какое значение вообще имеют политические воззрения?!» — возмутился Попов. Впрочем, фразу другого эксперта — «Устроили групповуху, а сами за либеральные ценности» — тот же Попов пропустил мимо ушей. Действительно, как ни крути, а развратники-то — сплошь из либеральных СМИ. С журналистами государственных и патриотических массмедиа никогда ничего подобного не происходило и происходит. Не липнет к ним никакая грязь, а если что-то и случалось, так это не имеет ни малейшего шанса попасть в публичное эфирное пространство.

В эфирное пространство государственного ТВ ничего просто так не попадает. «Почему федеральные каналы не показывают митинги?» — зачитал вопрос кого-то из зрителей Владимир Соловьев на своем канале в You Tube. — А почему они должны показывать? А если показывают не так, как вам нравится, например, всю эту пьяную погань по ночам, всю эту омерзительную картину пьяных разборок, то будете говорить, зачем вы вырываете из контекста и показываете кусочки?»

Артем Шейнин, ведущий ток-шоу «Время покажет» на Первом канале, все-таки упомянул впроброс про то, что в Хабаровске после ареста губернатора Фургала «люди вышли на улицу. Кто-то говорит — вывели на улицу, кто-то — вышли на улицу… Мы за этим будем следить, но говорить об этом больше на данном этапе не считаю возможным. Потому что когда человека, имеющего презумпцию невиновности, начинают называть убийцей, — это неправильно, но тогда говорить «нет, он хороший, отпустите его» — это тоже неправильно».

Зрители Первого канала вряд ли поняли из этого монолога ведущего, что за люди вышли на улицы Хабаровска и с какой целью. В новостях про это молчок. Сообщили лишь, что в Хабаровск прибыл полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Трутнев — для изучения повышенной эпидемиологической опасности в связи с коронавирусом. Коронавирус — это, говоря словами Малышевой, просто чудо чудесное:

проявляет исключительную политическую сознательность, благоразумно отступая перед парадом и всенародным голосованием и вновь поднимая голову в ответ на несанкционированные акции протеста.

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Впрочем, коронавирус зрителям за месяцы самоизоляции надоел хуже горькой редьки. Вот и приходится разбавлять информационную повестку сексуальными скандалами в либеральной журналистской среде. Во-первых, чужой блуд — всегда беспроигрышный вариант, рейтинг обеспечен. Во-вторых, пусть зрители знают, что это за гнилая публика — либеральные журналисты. В-третьих, шельмовать их легко и приятно. И совершенно безопасно для шельмующих. Презрение «коллег» их совершенно не смущает, поскольку краснеть они не умеют, как и было сказано.

Ирина Петровская

Обозреватель «Новой»