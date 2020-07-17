Мнение: О шокирующей правде про #коронавирус в Москве

17.07.2020, 16:18, Разное

Наверное, такого не ожидал никто.

Нет, конечно же многие подозревали, что с московской статистикой по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией что-то не так. Приводились даже какие-то экспертные и альтернативные оценки реальной ситуации. Кто-то им верил, кто-то нет.

А оказалось, что подлинная #правда – намного интереснее.

Она состоит в том, что если Вы – москвич, старше 15 лет и моложе 65-ти, с вероятностью 80% Вы уже переболели CoVID-19. Даже не заметив этого.

Такой вывод прямо следует из абсолютно свежего заявления московского мэра. Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции CoVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, «в Москве… создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения».

При этом еще 14 июля, когда власти Москвы подвели итоги очередного этапа проводимого в столице ИФА-тестирования на наличие антител к COVID-19, сообщалось, что эти антитела выявлены только у 21,7% прошедших проверку. И этот результат ввиду очевидной нерепрезентативности выборки нельзя автоматом экстраполировать на всех москвичей.

Как известно, иммунитет формируется в результате либо прививки, либо перенесённого заболевания. Вакцина от CoVID-19 ещё только находится в стадии предварительных испытаний, её опробовали в лучшем случае на нескольких сотнях человек. Никак не на миллионах. То есть, по данным столичного мэра двое москвичей из каждых трёх уже переболели – бессимптомно для себя и незаметно для медицины.

Но как???