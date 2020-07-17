Дело Ефремова передано в прокуратуру

17.07.2020, 16:08, Новости дня

Уголовное дело по факту смертельного ДТП в отношении актера Михаила Ефремова передано в прокуратуру.

«Дело находится в прокуратуре. После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ефремову, устроившему смертельное ДТП в Москве, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Актер обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ – в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Потерпевшими по делу признаны родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова – вдова, два сына и брат.

Близкие погибшего потребовали компенсации морального вреда в размере 40 млн рублей.



