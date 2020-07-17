В онкоцентре им. Н.Н Блохина дали новый шанс на выживание обреченным пациентам

17.07.2020, 15:55, Разное



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Как сообщили MedPortal в пресс-службе медицинского учреждения, на сегодняшний день у трех из ста онкологических пациентов врачи обнаруживают метастазы, но не могут найти первичный очаг опухоли. Иногда он представляет собой все одну-две клетки, которые невозможно обнаружить даже при современных возможностях диагностики. При этом раковые клетки настолько агрессивны, что дают метастазы. Если врач не находит первичный очаг заболевания, он не может составить план действенный план лечения, потому как все клинические рекомендации должны быть в первую очередь нацелены на лечение пораженного органа. Как правило, такие больные обречены и быстро погибают.

Созданный в онкоцентре им. Н.Н. Блохина Центр компетенции располагает беспрецедентными возможностями диагностики и лечебной базой, кроме того, для работы в подразделении привлечены лучшие специалисты экспертного класса с огромным опытом работы.

Так, недавно команда сумела спасти пациентку, чей случай в стандартных условиях диагностики и лечения был бы признан безнадежным. Женщина 50 лет наблюдалась в онкоцентре с диагнозом «метастазы без выявленного первичного очага» в забрюшинных лимфоузлах, печени, левой подвздошной области. В подобных случаях схема работы стандартная: пациенту назначают иммуногистохимические маркеры, которые показывают, что очаг может находиться в 5-6 органах. Подобрать точку, на которую будет направлена терапия, невозможно. Отработав ряд версий, экспертная группа врачей по результатам молекулярно-генетического тестирования сосредоточилась на колоректальной локализации опухоли. При этом колоноскопия образований не обнаружила. Решение оказалось верным, и после 13 курсов химиотерапии и таргетного лечения метастазы исчезли, прогноз благоприятный.

«Создание Центра компетенции обеспечит качественный рывок в эффективности лечения и результатах выживаемости больных с диагнозом «метастазы без выявленного первичного очага». Это по-настоящему высокотехнологичное и персонифицированное лечение, отвечающее высочайшим мировым стандартам современной медицины», – сообщили в онкоцентре.

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