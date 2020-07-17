 

В Apple запатентовали чехол для беспроводной зарядки iPhone

17.07.2020, 15:53, Разное

В компании Apple запатентовали новый чехол для беспроводной зарядки будущих смартфонов iPhone. Это косвенно подтверждает слухи о намерении полностью избавиться от разъёмов, включая фирменный Lightning.
У Apple уже имеется фирменный чехол Smart Battery Case, позволяющий заряжать любой iPhone. Главным его недостатком является разъём Lighting, к которому необходимо каждый раз подключать смартфон. Новый же патент предусматривает установку двух катушек для беспроводной зарядки. При этом заряжаться может не только iPhone в чехле, но и сам чехол, так как он оснащён аналогичной функцией. Если возникнет необходимость, можно поместить один iPhone во внутрь, а второй приложить к внешней стенке чехла и оба телефона смогут заряжаться.

Нововведение, согласно заявлениям аналитиков, в очередной раз доказывает, что в Apple всерьёз раздумывают выпускать будущие модели iPhone совсем без разъёмов, исключая даже фирменный Lightning. Несмотря на это, в самой компании пока не комментируют имеющиеся предположения.





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