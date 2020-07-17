Дипломаты США оказались в числе заболевших коронавирусом в Камбодже

17.07.2020, 15:53, Новости дня

В Камбодже у двух недавно прибывших в страну американских дипломатов обнаружили коронавирус, передает интернет-версия газеты Khmer Times.

В пятницу в Камбодже было выявлено пять новых случаев коронавируса, общее число зафиксированных случаев в стране выросло до 171.

Коронавирус обнаружили у двух дипломатов, «занимающих высокие должности в посольстве США в Камбодже», передает РИА «Новости».

Однако не сообщается, когда именно и каким маршрутом дипломаты прибыли в Камбоджу. Сейчас сотрудники посольства находятся на 14-дневном карантине в отдельных изолированных помещениях на территории американской дипмиссии.

Трое новых пациентов, являющихся гражданами Камбоджи, также вернулись из США одним из вывозных авиарейсов. Минздрав Камбоджи сообщил, что за все время эпидемии не было зафиксировано летальных исходов от коронавируса. Большинство случаев заболевания в Камбодже – ввозные из-за границы.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере у 22 членов экипажей российских судов, пришвартованных в порту южнокорейского Пусана, зафиксирован коронавирус.