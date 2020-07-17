 

Путин обсудил с Совбезом конфликт Армении и Азербайджана

17.07.2020, 15:48, Новости дня

Президент Владимир Путин и постоянные члены Совбеза РФ обсудили обстановку на границе Армении и Азербайджана, в ходе совещания была подчеркнута готовность Москвы к посредничеству между сторонами конфликта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе», – цитирует Пескова РИА «Новости».

«Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям», – добавил представитель Кремля.

Также Путин сообщил членам Совбеза о телефонных разговорах с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Ирана Хасаном Роухани.

В совещании участвовали спикеры палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В среду Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.





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