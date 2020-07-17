“А там ещё немного – и Прованс”: Тина Кунаки на показе Jacquemus в пшеничном поле

17.07.2020, 15:47, Разное

Пока одни бренды отказываются от сезонных показов коллекций или переводят шоу в онлайн, другие изобретают изящные способы и шоу провести, и соблюсти все правила антиковидной безопасности. Так, дизайнер Симон Порт Жакмюс показал коллекцию весна-лето 2021 в поле во французском региональном природном парке Vexin в часе езды от Парижа.

Гости сидели по одному на стульях, скрытых в пшеничных “нишах”, а модели, вышагивающие по импровизированному подиуму вдоль колосьев, соблюдали необходимую дистанцию. Сама же локация не предполагала присутствие посторонних людей. Маски не пришлось даже доставать!

Тина Кунаки Жанна Дамас

Коллекции дизайнер дал название L’Amour. По его словам, именно любовь стала движущей силой в его команде во время пандемии. Вдохновение для шоу Симон искал в фильме “Время цыган” Эмира Кустурицы и в хореографических постановках Александра Экмана.

Я представлял себе людей, празднующих любовь. Как свадьба в глубинке или фестиваль урожая,

– говорит сам Симон Порт.

Места для гостей были расположены в пшеничных “нишах”