Принцесса Беатрис тайно вышла замуж за Эдоардо Мапелли Моцци в Виндзоре

17.07.2020, 15:47, Разное

Внучка королевы Елизаветы II, дочь опального принца Эндрю и Сары Фергюсон – принцесса Беатрис – должна была выйти замуж за итальянского аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци 29 мая, однако пышную церемонию было решено отложить на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Несколько же минут назад Букингемский дворец сообщил, что Беатрис и Эдоардо все же сыграли свадьбу в Виндзорском замке, но в тайне от всех. Они обменялись клятвами любви и верности в Часовне всех святых, церемония была проведена с учетом всех требований “ковидной” безопасности.

Частная свадебная церемония Принцессы Беатрис и Мистера Эдоардо Мапелли Моцци состоялась в пятницу, 17 июля, в 11 утра в Королевской Часовне всех святых в Роял-Лодж, Виндзор. Небольшая церемония прошла в присутствии Королевы, Герцога Эдинбургского и близких членов семьи. Свадьба была проведена в соответствии со всеми государственными директивами, – говорится в заявлении Букингемского дворца.

Напомним, свадьба Беатрис откладывалась несколько раз: то из-за отца невесты, принца Эндрю, который в ноябре прошлого года оказался замешан в секс-скандале (в том же месяце королева Елизавета II отстранила его от исполнения общественных обязанностей и отменила масштабный праздник в честь 60-летия сына – вместо него был устроен скромный семейный обед), то из-за продолжительного “мегзита” и новостей о разводе старшего внука Елизаветы II. Также сообщалось, что церемония не будет транслироваться по национальному телевидению, а конная процессия к месту венчания будет заменена на проезд в автомобиле. В марте этого года стало известно об отмене свадебного приема – из-за того же коронавируса, а еще позже – и о переносе всей свадьбы.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства, но их романтические отношения завязались лишь после свадьбы принцессы Евгении. В тот момент Моцци был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая два года назад родила ему сына. По словам отца Дары, его дочь узнала об измене из газет. Это обстоятельство могло бы обернуться настоящим скандалом – известно, что Елизавета не одобряет подобные союзы. Однако Беатрис не входит в первую пятерку наследников престола, а потому не нуждается в официальном разрешении монарха, чтобы выйти замуж за любимого мужчину, пусть и с ребенком от прошлых отношений. Кстати, с сыном Эдоардо – 3-летним Вулфи – принцесса неплохо ладит.