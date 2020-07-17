Скандалы: Перевал Миллера

17.07.2020, 15:42, Разное

Кризис заставит главу «Газпрома» купить уральских трубников

Вызванный пандемией экономический кризис дал старт переделу металлургического рынка России. Основной удар нанесён по производителям труб, зависимых от «Газпрома» и нефтяных компаний. Низкие цены на нефть и газ пришли надолго, развитие сектора отложено, банкротства, дефолты и увольнения неизбежны. Первой жертвой может стать один из лидеров рынка – группа ЧТПЗ.

Разговоры о предстоящей смене владельцев группы ЧТПЗ возникают не в первый раз. Из предыдущих кризисов трубникам помогало выходить государство, но сейчас помощи ждать неоткуда. Из-за резкого падения объёма заказов собственникам холдинга уже приходилось останавливать работу цехов и сокращать персонал. Следующий шаг – урезание программ по благоустройству муниципалитетов и социальных расходов. Он грозит волнениями.

Рождение и падение трубного гиганта

Группа ЧТПЗ была создана на базе Челябинского трубопрокатного завода. Его построили в Челябинске в 1942 году в результате эвакуации производственных мощностей из охваченных Второй мировой войной регионов страны. В 70-е годы 20-го века предприятие стало крупнейшим в мире – ежегодный выпуск достиг 3–3,5 млн тонн труб. После распада СССР в 1993 году оно было приватизировано.

Собственники завода менялись несколько раз, пока его основными владельцами в 2008 году не стали бизнесмен Андрей Комаров и бывший начальник производственно-сбытового отдела завода Александр Фёдоров.

Комаров приобрёл первые 10 процентов акций завода в 1996 году всего за 2 млн долларов, предприятие находилось в упадке: из-за стагнации в нефтегазовом секторе объём выпуска труб обрушился по сравнению с советским временем в семь-восемь раз – до 400 тысяч тонн. Позже в интервью журналу Forbes Андрей Комаров признался, что это была «дружественная [руководству завода] покупка»: «Больше того, они даже обещали у меня его потом выкупить, но обстоятельства сложились по-другому», – сказал Комаров.

Вся надежда на Христенко

Экономические проблемы, с которыми предприятие столкнулось в девяностые, продемонстрировали его чрезмерную зависимость от ключевого поставщика – «Газпрома». Минимизировать риски волатильности на нефтегазовом рынке новые руководители завода рассчитывали, задействовав личные связи с уроженцем Челябинской области Виктором Христенко. В июле 1997 года он был назначен заместителем министра финансов России и начал восхождение по карьерной лестнице в федеральном правительстве.

«Виктор Борисович – мой старший товарищ, мы из одного города, мы дружим много лет, у нас существуют всевозможные связи – семейные, дружеские, какие угодно», – признавался в интервью Комаров.

Как первоуральский завод стал челябинским

Последующее слияние ЧТПЗ с Первоуральским новотрубным заводом (ПНТЗ) растянулось на четыре с лишним года. С 1998 по 2004 год владельцем 94 процентов акций ПНТЗ был депутат Госдумы РФ Зелимхан Муцоев. Завод в тот период был единственным независимым производителем труб в России и использовал своё положение для развития и наращивания производства.

В 2004-м Муцоев продал 57 процентов акций предприятия Андрею Комарову, занимавшему тогда пост члена Совета Федерации РФ от Челябинской области. К концу 2008-го ЧТПЗ довёл свою долю в первоуральском заводе практически до 100 процентов. С тех пор оба предприятия функционируют как единая группа компаний.

Десять лет в офшорах

До января 2019 года собственниками группы ЧТПЗ были Андрей Комаров, Александр Фёдоров и подконтрольные им офшоры – Arbordeen International Limited и Poweredge Holdings Ltd.

После объявленного президентом РФ курса на деофшоризацию российской экономики мажоритарные акционеры выкупили ценные бумаги у иностранных предприятий. Сейчас Андрей Комаров владеет 77,2 процента акций ЧТПЗ, Павел Фёдоров (сын Александра Фёдорова) – 10,6 процента, Bounceward Limited (Виргинские острова, принадлежит бизнесменам Дмитрию Мачихину и Максиму Анциферову) – 9,2 процента. Остальные ценные бумаги у миноритариев.

«Белая металлургия» стала роковой

Чувствуя за спиной поддержку правительства РФ, собственники ЧТПЗ-ПНТЗ замахнулись в 2008 году на один из самых амбициозных по тем временам проект строительства трёх новых цехов: по выпуску труб большого диаметра «Высота 239», электросталеплавильного комплекса «Железный Озон 32» и «Финишного центра». Эти площадки были объединены под брендом «Белая металлургия».

Планировалось, что «Финишный центр» обеспечит потребителей насосно-компрессорными, обсадными и нефтегазопроводными трубами, а «Высота 239» сможет покрыть 100 процентов потребности российского топливно-энергетического сектора в трубах большого диаметра и полностью заместить их импорт.

«Железный Озон 32» должен был стать одним из самых эффективных комплексов по производству трубной заготовки в России. Этим проектом челябинцы особенно гордились, на его запуск в 2010 году прибыл Владимир Путин.

«Белая металлургия» создавалась на заёмные средства. На создание цехов взяли кредиты на 1,4 млрд долларов (порядка 40 млрд рублей по курсу 2008 года). Сначала всё шло по плану, но карты владельцам компании спутал «Газпром», который сократил в 2012 году на 40 процентов объём закупок труб в связи с приостановкой строительства газопроводов «Южный поток» и «Алтай». К этому времени кредиторская задолженность ЧТПЗ-ПНТЗ достигла 100 млрд рублей.

Владимир Путин дал ЧТПЗ второй шанс

Для решения проблемы Андрей Комаров пошёл на крайние меры: он напрямую обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить госгарантии на 30 млрд рублей для реструктуризации взятых ранее кредитов и предотвращения банкротства предприятия.

Президент пошёл навстречу промышленнику.

Группа ЧТПЗ получила госгарантии Министерства финансов РФ. Бенефициаром сделки стал Сбербанк России. Он получил в качестве залога 90 процентов акций ПАО «ЧТПЗ» и до 100 процентов акций дочерних компаний группы. Кредиторами на общую сумму в 82 млрд рублей выступил консорциум, в который вошли «Газпромбанк», «Банк Москвы», «Райффайзенбанк» и десять других крупных банков.

Кредитная удавка

В 2016 году руководство ЧТПЗ пришло к выводу, что не сможет погасить новый заём в срок и вновь начало разговоры о его реструктуризации. В январе 2017-го собственники группы предприятий подписали очередной кредитный договор на 80 млрд рублей. По 33 млрд рублей из этой суммы предоставили ВТБ и «Газпромбанк», остальную сумму – Сбербанк. Согласно графику погашения кредита, в 2020–2023 годах группе ЧТПЗ предстояло платить по 10–12 млрд рублей в год, пик платежей был запланирован на 2023 год – 24 млрд рублей.

За этим кредитом последовали другие.

В декабре 2017 года группа предприятий получила от синдиката международных банков АО «Райффайзенбанк», АО «КОММЕРЦБАНК» и других коммерческих структур 65 млн евро и 35 млн долларов, в сентябре 2018 года – ещё 24 млн долларов и 10 млн евро.

Несмотря на усилия, уровень чистого долга группы предприятий в следующие годы остался практически неизменным: в 2017-м – 67,3 млрд рублей, в 2018-м – 68,4 млрд рублей, в 2019-м – 67,1 млрд рублей. Общий объём на конец 2019-го составил 88,2 млрд рублей.

Продажа длиной в 11 лет

Большая кредитная нагрузка не раз давала поводы для слухов о продаже ЧТПЗ новым владельцам. Активно эта тема обсуждалась в 2012 году, когда Андрей Комаров ждал финансовую помощь со стороны государства. Тогда на рынке звучали предположения, что челябинскую группу поглотит международный холдинг ArcelorMittal или «Металлоинвест» Алишера Усманова. Но после реструктуризации рекордного по объёму кредита сценарий потерял актуальность.

Несколько раз СМИ писали о выведении из холдинга ПНТЗ с целью его продажи как самостоятельной бизнес-единицы.

Впервые тема появилась в прессе во время экономического кризиса 2009 года, когда государство объявило программу по поддержке системообразующих предприятий. Но дело ограничилось продажей баллонного цеха чешской компании Vitkovice Cylinders.

Слухи возобновились в 2013 году на фоне масштабного политического конфликта топ-менеджеров предприятия с руководством администрации Первоуральска. Тогда же предполагалось, что в приобретении актива заинтересованы структуры «Газпрома» – основного потребителя продукции завода. Кризис урегулировали при участии пришедшего к власти губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Предпродажный аудит

По данным источника «Октагона» в структуре ЧТПЗ, переговоры о продаже группы предприятий возобновились в конце 2018 года, потенциальным покупателем назвали «Газпром». Тогда Андрей Комаров стал чаще ездить на встречи с председателем совета директоров газовой монополии Алексеем Миллером, укрепляя с ним не только деловые, но и дружеские связи.

На ЧТПЗ вскоре стартовал аудит по масштабу подобный тем, что проводятся в рамках предпродажной подготовки предприятия.

Относительно благоприятная экономическая конъюнктура позволила сторонам не спешить с дальнейшими шагами. По итогам 2019 года объём отгруженной продукции вырос на 20,3 процента, при этом объём отгрузки труб большого диаметра – на 33,2 процента (такие трубы использует «Газпром» в проектах строительства экспортных газопроводов), что позволило заводу стать их крупнейшим российским производителем.

«Газпром» не оставил ЧТПЗ выбора

С января по март 2020-го рыночные весы резко качнулись в другую сторону. Согласно официальному квартальному отчёту предприятия, спрос на стальные трубы упал на 7,4 процента. Основное падение пришлось на сегмент труб большого диаметра – минус 27,3 процента, что было обусловлено завершением отгрузок под экспортные проекты «Сарыарка» и TAPI – газопроводы в Восточной Европе. Отгрузки снизились на 26 процентов также из-за завершения продаж труб большого диаметра под крупные проекты «Газпрома» и снижения поставок «Транснефти».

На этом фоне резко ухудшились экономические показатели: в январе – марте группа предприятий впервые за долгое время получила убыток в размере 2 млрд рублей. В документе говорится, что рост курса валют увеличил рублёвые обязательства завода.

Резко увеличилась задолженность ЧТПЗ перед поставщиками сырья, что привело почти к двукратному росту отношения размера задолженности предприятия к его собственному капиталу: с 3,18 в январе – марте 2019 года до 6,16 в том же периоде 2020 года.

Улучшения конъюнктуры в ближайшее время не предвидится. Согласно биржевым данным, цена на экспортируемый ключевым потребителем продукции ЧТПЗ газ упала ниже уровня безубыточности в 100 долларов за тысячу кубометров: в мае 2020 года «Газпром» продавал сырьё в Европу и Китай за 94 доллара. Аналитики называют происходящее на рынке «идеальным штормом», а министр энергетики РФ Александр Новак для остановки падения цен предложил создать газовый картель – аналог ОПЕК.

Ещё один потребитель труб ЧТПЗ – «Транснефть» – обнародовал прогноз, согласно которому объёмы транспортировки нефти в 2020 году снизятся на 11 процентов, а выручка от этой деятельности упадёт на 10 процентов в связи с ограничениями добычи по соглашению ОПЕК+.

О планах по снижению капитальных вложений в реконструкцию трубопроводов компании пока не сообщают, но в случае наступления второй волны пандемии коронавируса и торможения мировой экономики этот сценарий станет неизбежным и приведёт к дальнейшему снижению спроса на трубную продукцию.

Отставки и сокращения

На фоне неблагоприятной ситуации в экономике в структуре ЧТПЗ-ПНТЗ последовала цепочка событий, косвенно подтверждающих подготовку смены основного собственника группы. Наиболее показательным из них стал выход из состава акционеров Александра Фёдорова – он передал пакет акций своему сыну.

Рокировка сделала Андрея Комарова единственным переговорщиком, уполномоченным решать судьбу предприятия.

После стало известно о намерении Фёдорова уйти из политики – он передаст мандат депутата Заксобрания Челябинской области управляющему директору ЧТПЗ Евгению Губанову.

В апреле ЧТПЗ покинул заместитель генерального директора по экономике и финансам Валерий Борисов, отвечавший за реструктуризацию действующих кредитов группы предприятий. Он на протяжении многих лет минимизировал сумму задолженности завода, не давая ей превысить целевые показатели.

– У Борисова были очень твёрдые позиции и большие карьерные планы. Его отставка может быть объяснена только намерением руководства начать чистку менеджмента, – утверждает источник «Октагона».

Стартовала оптимизация как управленческого персонала, так и рядовых рабочих.

– Тут информацию подвезли из первых уст, [источником информации является] сварщик из цеха «Высота 239». Выдали сегодня уведомление о сокращении целой смены из 30 человек! Смежный с «высотой» цех покрытий закрыт полностью, это 145 человек! Остальным сказали готовиться ко второй волне сокращений в июле 2020 года, – сообщила в середине апреля в фейсбуке муниципальный депутат Челябинска Елена Вахтина.

Сейчас ситуация обострилась. По данным информированного источника, на челябинском предприятии сокращено либо выведено в простой порядка 400 человек: цех покрытий закрыт, на «Высоте 239» вместо четырёх смен работают только три.

В июне сотрудники ряда цехов ПНТЗ отправились на простой с сохранением двух третей заработной платы в связи со снижением объёма производства. На ПНТЗ, по информации источника «Октагона» на предприятии, идёт и скрытая оптимизация персонала. Есть сигналы о сокращении штата ТД «Уралтрубосталь», вынужденном уходе сотрудников в отпуска за свой счёт, выводе части смен в резерв, введении ограничений в работе цеха № 4 и цеха трубного проката (либо закрытии этих цехов). В коллективе ходят слухи о неизбежности сокращения либо вывода за штат 800 и более работников.

С весны ведутся переговоры о переходе части топ-менеджеров ПНТЗ на другие предприятия. В качестве возможного нового места работы управляющего директора предприятия Алексея Дронова называлась корпорация «ВСМПО-Ависма».

Перенастройка производственной цепочки

Одновременно появились неофициальные сведения о перенастройке производственной цепочки группы предприятий. По версии источника «Октагона», речь идёт о смене поставщика сырья.

12 марта 2020 года сотрудники Росгвардии и ГУ МВД по Свердловской области провели обыски в заводоуправлении ПНТЗ.

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела по ч. 4. ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По словам представителя предприятия, был задержан один из топ-менеджеров электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32».

По данным собеседника «Октагона», после этого инцидента часть сырья стали закупать через трейдеров, аффилированных с «Газпромом», в частности, работающих на Трубную металлургическую компанию.

Социальный взрыв

Одним из наиболее опасных последствий смены собственника группы ЧТПЗ может стать рост социальной напряжённости в городах присутствия предприятий компании. Особую тревогу вызывает дальнейшая судьба предприятий у жителей Первоуральска.

В 2014 году руководство совместно с командой губернатора Свердловской области разработали программу «Первоуральск-300». Документ предполагал рост населения Первоуральска со 120 тысяч до 300 тысяч человек за счёт привлечения населения из проблемных свердловских моногородов, предоставления мигрантам работы, благоустройства города и строительства 1,85 млн кв. метров жилья. В первый год на реализацию программы из областного бюджета выделили 840 млн рублей, в последующие годы – по 200 млн. Свой вклад внесло и предприятие.

В июне 2019 года Андрей Комаров, Евгений Куйвашев и экс-начальник департамента культуры правительства Москвы, бывший руководитель московского парка Горького Сергей Капков и мэр Первоуральска Игорь Кабец подписали новую программу «Первоуральск Преображение». Главным лицом проекта стал Сергей Капков. Документ предусматривает проведение транспортной реформы, реконструкцию площадей и улиц.

– Есть опасение, что новый собственник предприятия в сложившейся экономической обстановке оптимизирует все расходы предприятия и приостановит участие в социальных программах. Для Челябинска это будет не настолько критично. Первоуральск – другое дело. Это – моногород, во многом зависящий от градообразующего предприятия. И если будет плохо предприятию, то будет плохо всем, – выразил мнение информированный источник «Октагона».

В пресс-службе группы ЧТПЗ «Октагону» заявили, что массовых сокращений на входящих в неё предприятиях не проводится. С начала 2020 года на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) сокращено 17 человек, 23 получили уведомления о сокращении в августе и сентябре. На Первоуральском новотрубном сокращено 10 человек, ещё восемь получили уведомления о сокращении в августе.

– На ЧТПЗ мера связана с завершением крупных проектов в 2019 году и со снижением загрузки линий по производству труб большого диаметра, на ПНТЗ – с планами по загрузке производств на 2020 год. Процедура проводится с соблюдением всех норм трудового законодательства. Всем сотрудникам в соответствии с Трудовым кодексом предложены вакансии в других цехах и на производственных площадках компании, включая нефтесервисный дивизион, – сообщили в группе.

По словам представителя пресс-службы, предприятия группы ЧТПЗ в настоящий момент работают в штатном режиме. Исключение составляет трубопрокатный цех №8 ПНТЗ и его отдельные участки с низкой загрузкой, сотрудникам которых с 26 по 31 июля предложено использовать все виды отпусков или выйти на простой с сохранением двух третей заработной платы, что является стандартной практикой на рынке труда при снижении объёмов производства.

В пресс-службе заверили, что управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов сохранит свой пост. Единственным поставщиком лома для производства трубной заготовки группы ЧТПЗ остаётся компания ломозаготовительного дивизиона – МЕТА.

Группа ЧТПЗ внимательно следит за ситуацией на рынках, в компании под руководством генерального директора создан антикризисный штаб, который отвечает за реализацию мероприятий, направленных на сохранение устойчивости бизнеса. В компании разработана матрица рисков на 2020 год, определяющая потенциальные корректирующие меры в условиях волатильности рынков и пандемии коронавируса.

– Кредитный портфель Группы является оптимальным и сбалансированным, уровень долговой нагрузки также находится в коридоре значений, отвечающих ожиданиям акционеров и прогнозам компании. Все платежи по кредитам и займам осуществляются своевременно, график их погашения обеспечен стабильным и достаточным денежным потоком, который генерирует операционная деятельность предприятий, – подчеркнули в пресс-службе группы ЧТПЗ.

Константин Джултаев