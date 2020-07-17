Рада вместо 490 создала в Украине 136 районов. Полный список

17.07.2020, 15:40, Новости дня

На заседании 17 июля Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления №3650, которым ликвидировала 490 районов в Украине и создала вместо них 136, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Реформа административно-территориального устройства касается всей территории Украины, в том числе оккупированных Россией Крыма и части Донбасса.

Постановление поддержало 238 депутатов, в основном – из “Слуги народа”. “Оппозиционная платформа – За жизнь”, “Европейская солидарность”, “Батьківщина” и “Голос” раскритиковали документ и не дали за него ни одного голоса. “Батьківщина” пообещала обратиться в Конституционный Суд.

Издание “ГОРДОН” публикует полный список районов, которые должны появиться в Украине после реформы:

Автономная Республика Крым – 10 районов: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский и Ялтинский;

Винницкая область – шесть районов: Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский и Хмельницкий;

Волынская область – четыре района: Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковельский и Луцкий;

Днепропетровская область – семь районов: Днепровский, Каменский, Криворожский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский и Синельниковский;

Донецкая область – восемь районов: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Краматорский, Мариупольский и Покровский;

Житомирская область – четыре района: Бердичевский, Житомирский, Коростенский и Новоград-Волынский;

Закарпатская область – шесть районов: Береговский, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский и Хустский;

Запорожская область – пять районов: Бердянский, Васильевский, Запорожский, Мелитопольский и Пологовский;

Ивано-Франковская область – шесть районов: Верховинский, Ивано-Франковский, Калушский, Коломыйский, Косовский и Надворнянский;

Киевская область – семь районов: Белоцерковский, Бориспольский, Бучанский, Вышгородский, Обуховский, Переяславский и Фастовский;

Кировоградская область – четыре района: Голованевский, Кропивницкий, Новоукраинский и Александрийский;

Луганская область – восемь районов: Алчевский, Должанский, Луганский, Ровеньковский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский и Счастьенский (с административным центром в Новоайдаре);

Львовская область – семь районов: Дрогобычский, Золочевский, Львовский, Самборский, Стрыйский, Червоноградский и Яворовский;

Николаевская область – четыре района: Баштанский, Вознесенский, Николаевский и Первомайский;

Одесская область – семь районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский и Раздельнянский;

Полтавская область – четыре района: Кременчугский, Лубенский, Миргородский и Полтавский;

Ровенская область – четыре района: Варашский, Дубенский, Ровенский и Сарненский;

Сумская область – пять районов: Конотопский, Ахтырский, Роменский, Сумской и Шосткинский;

Тернопольская область – три района: Кременецкий, Тернопольский и Чертковский;

Харьковская область – семь районов: Богодуховский, Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовской, Харьковский и Чугуевский;

Херсонская область – пять районов: Бериславский, Генический, Каховский, Скадовский и Херсонский;

Хмельницкая область – три района: Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский;

Черкасская область – четыре района: Звенигородский, Золотоношский, Уманский и Черкасский;

Черновицкая область – три района: Сторожинецкий, Хотинский и Черновицкий;

Черниговская область – пять районов: Корюковский, Нежинский, Новгород-Северский, Прилуцкий и Черниговский.

В Министерстве развития общин и территорий объяснили, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – “огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствует современным требованиям для организации эффективной местной власти”.

Так, самый маленький по количеству жителей район Украины – Полесский (Киевская область). В нем, по данным на 1 января 2019 года, жили 5622 человека. В самом крупном районе Украины – Харьковском – в 30 раз больше жителей (182 100). После реформы на каждый район будет приходиться минимально ≈150 тыс. человек.