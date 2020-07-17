 

Китай об отношениях с США: Воробей не поймет чаяний лебедя

17.07.2020, 15:30, Новости дня

Власти США демонстрируют всю большую безрассудность во взаимоотношениях с Китаем, сообщила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Чуньин заявила, что «эти люди в собственных интересах и ради политических целей не испытывают колебаний, чтобы отвлечь внимание своей общественности (от внутренних проблем)», передает «Интерфакс».

При этом власти США доходят «до такой степени, что теряют рассудок и сходят с ума», отметила она.

Дипломат также заявила, что Китай не намерен бросать вызов Соединенным Штатам или пытаться занять их место, и выразила надежду на то, что Вашингтон «вернется к рациональности» в политике по отношению к Пекину.

«Воробей не сможет понять чаяний лебедя», – добавила она.

Ранее Пекин заявил, что американский закон «Об автономии Гонконга» нужен США не для защиты демократии – так Вашингтон хочет сдержать развитие Китая. Кроме того, китайская сторона намерена ввести санкции в ответ на принятие данного закона.

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга и подписал указ о привлечении Китая к ответственности.





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