 

Минздрав озвучил требования для возобновления международного авиасообщения

17.07.2020, 15:30, Новости дня

Международное авиасообщение необходимо возобновить при сохранении ряда требований, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Екатеринбург.

«Подход к возобновлению авиасообщения содержит, в том числе определенные обязательства, которые накладываются на возобновление авиасообщения, в том числе по тестированию, по использованию мер дистанцирования. Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями», – передает слова министра ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российское правительство работает над возобновлением международного авиасообщения.

Ранее Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией. Посол Турции в РФ Мехмет Самсар заверил, что были предприняты все необходимые меры против эпидемии коронавируса как в аэропортах, так и на туристических объектах.





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