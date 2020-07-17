Пожары в Сибири пришлось тушить искусственными осадками

17.07.2020, 15:30, Новости дня

Специалисты вызвали искусственные осадки для тушения лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Забайкалье, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

«В целях снижения уровня пожарной опасности в лесах при тушении пожаров проводятся работы по искусственному вызыванию осадков. Они завершены на территории Иркутской области и Красноярского края, приступили в Забайкальском крае», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

С начала пожароопасного сезона площадь пожаров снизилась на 21% по сравнению с прошлым годом.

В этом году средняя площадь пожаров в день в полтора раза меньше, чем за последние 10 лет, то есть спасателям удается успешно ликвидировать возгорания.

Также отмечается, что угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.

Ранее сообщалось, что за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе было зафиксировано 16 лесных пожаров на площади более 2500 га.

Напомним, в начале июля в связи с ухудшением пожароопасной обстановки в лесах Якутии глава региона Айсен Николаев ввел режим ЧС регионального характера.



