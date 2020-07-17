Молодые семьи в России могут рассчитывать на пособия до 200 тысяч рублей при рождении детей

17.07.2020, 15:30, Разное

Юрист пояснила о пособии на детей для молодых семей в России. Как оказалось, данная категория граждан может получать до 200 тысяч рублей при рождении ребенка.

Nation-News приводит слова юриста Анастасии Гуриной, по ее утверждению, размер детских пособий может зависеть от места проживания. Определяется сумма выплат на ребенка установленным прожиточным минимумом в каждом конкретном населенном пункте и регионе.

Так, помощь при рождении первенца соответствует пяти прожиточным минимумам. Родители второго ребенка уже получают пособие в семикратном размере. Семьям, в которых родился третий и последующие дети, назначают десятикратный размер из расчета прожиточного минимума.

На примере Москвы можно увидеть, что молодые родители могут рассчитывать на 88 тысяч на первого малыша, 123 тысячи на второго, и далее – по 176 тысяч на каждого новорожденного. При этом, обращаясь за пособием при рождении, обязательно стоит учитывать ряд нюансов в каждом регионе, а также для каждой конкретной ситуации.