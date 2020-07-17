 

Мнение: Казанский Фургал

17.07.2020, 15:20, Разное

В Казани арестовали экс-министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова, которого подозревают в организации убийства в 2003 году.

По версии следствия, в 2003 году, трудившийся в то время главой администрации Буинского района Татарстана Садретдинов, заказал убийство мешавшего ему гражданского активиста и бизнесмена Рашида Садыкова. Килеров главарь Буинского района, якобы, нашел среди членов казанского ОПГ «Квартала», которые за 180 тыс. рублей расстреляли Садыкова во дворе его дома в Буинске.

В отличии от Фургала, Садретдинова подозревали в организации убийства еще в 2010 году. И уже тогда эта информация была передана в СМИ. 15 февраля 2010 года, к примеру, КП написала: «По слухам, которые сейчас появились в Казани, Аглям Садретдинов может быть причастен к убийству предпринимателя Рашида Садыкова, которого расстреляли в 2 июля 2003 года во дворе собственного дома» (отсюда).

Но десять лет назад Садретдинова не стали брать под стражу, история вскоре забылась…

Возможно, что возобновление расследования об убийстве 2003 года связано с тем, что в апреле этого года в Казани поменялся руководитель местного управления ФСБ… При этом, управление ФСБ по Татарстану возглавил не местный кадр, а генерал, который родился и вырос на Ставрополье, а перед переводом в Казань, четыре года возглавлял управление ФСБ по Пензенской области, потом четыре года – чеченское управление ФСБ.

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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