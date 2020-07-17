Полпред на Дальнем Востоке: митинги в поддержку Фургала не повлияют на решение суда

17.07.2020, 15:20, Разное

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала никак не повлияют на правосудие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Люди могут выходить по любому поводу, и выходят, и никто, как вы знаете, не мешает. Но при этом, если вы хотите знать мое мнение, повлияют ли митинги на правосудие Российской Федерации — не повлияют. Уголовный кодекс никто не отменит, все следственные действия будут осуществляться в соответствии с законодательством», — сказал он.

По его словам, «всем, кто интересуется этим процессом» будет понятно, по каким причинам возникли инкриминируемые губернатору обвинения.

Напомним, главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву по подозрению в организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Суд арестовал его на два месяца, сам губернатор вину не признает.

После этого в разных городах региона прошли многотысячные митинги и шествия в поддержку арестованного губернатора. Позже источники «Коммерсанта» и DVHab.ru сообщали о негласном визите Трутнева в Хабаровск. По неподтвержденному мнению источника «Коммерсанта», Трутнев обвинил чиновников краевого правительства в организации протестов и потребовал их прекращения.

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