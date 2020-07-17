 

Армения назвала единственный путь решения конфликта с Азербайджаном

17.07.2020, 15:16, Новости дня

Армянский премьер Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске заявил, что альтернативы мирному решению конфликта на границе с Азербайджаном нет.

«Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона», – цитирует армянского премьера ТАСС.

Он добавил, что очередное заседание совета пройдет в октябре 2020 года в Ереване.

«Хочу напомнить, что Армения выражала готовность принять следующее заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване. Рад, что мы уже приняли решение по этому поводу. Так что всех вас жду в Ереване в октябре», – сказал глава правительства Армении.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В среду Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.





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