 

Крестный ход в Казани отменили из-за коронавируса

17.07.2020, 15:16, Новости дня

Традиционный крестный ход в честь празднования Дня Казанской иконы Божией Матери 21 июля отменили в Казани в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщили в Татарстанской митрополии.

«В связи с эпидемиологической ситуацией на основании постановления кабмина Республики Татарстан от 15 июля принято решение об отмене традиционного крестного хода», – сообщается на сайте митрополии.

Богослужения будут транслироваться на портале «Православие в Татарстане» и в паблике «Православие в Татарстане» во «ВКонтакте».

По случаю празднования 20 и 21 июля в Казани состоятся молитвенные торжества. Богослужения в Казанско-Богородицком мужском монастыре возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. 

Также на площади перед собором Казанской иконы Божией Матери будут совершены всенощное бдение и божественная литургия.

Мероприятия в честь Казанской иконы Божией Матери проходят дважды в год – 21 июля и 4 ноября. В эти дни в Казани традиционно проводят крестный ход.

4 ноября в Татарстане в День народного единства состоялся крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери – от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Шествие завершилось молебном на территории Казанского Богородицкого монастыря у воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери. 





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