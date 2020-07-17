Российские истребители перехватили норвежский самолет-разведчик

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17.07.2020, 15:16, Новости дня

Российские истребители осуществили перехват норвежского самолета-разведчика над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«17 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря был обнаружен разведывательный самолет Р-3С Orion ВВС Норвегии. Силами истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота было выполнено его сопровождение. Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее Минобороны сообщало, что российские истребители сопроводили американский самолет-разведчик в Японском море. Когда разведывательный самолет ВВС США совершил разворот и удалился от государственной границы России, истребители вернулись на аэродром базирования. Перехват сняли на видео.





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