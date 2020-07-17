 

Помпео предложил всему миру выступить «единым фронтом» против Китая

17.07.2020, 15:09, Разное

Майк Помпео предложил всем миром объединить свои силы и выступить в борьбе против вероятной угрозы со стороны Китая. «Единый фронт» всех стран поможет, уверен госсекретарь Соединенных Штатов Америки, призвать Пекин к ответственности за возникновение и распространение коронавируса.
По сообщению «Политэксперта», такое заявление Помпео сделал в ходе интервью одному из американских телеканалов. По его мнению, номенклатура коммунистической партии Китая преднамеренно скрывала информацию о летально опасном заболевании. В результате этого мировая экономика понесла убытки в несколько триллионов долларов.

За свои решения китайские политики должны понести ответственность, и добиться этого можно, объединив силы всех стран мира в один «фронт». В разных странах миру из-за Covid-19 умерли сотни тысяч людей. Между тем, своевременные и правильные действия для недопущения распространения вируса помогло бы избежать такого огромного ущерба.

Призвать к ответу КНР необходимо для справедливых и равных отношений между государствами. Это сохранит и торговые связи на мировых рынках. Стоит отметить, что ранее президент США Дональд Трамп высказал готовность «положить конец» тому, что Пекин пренебрегает американскими интересами.





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